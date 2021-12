Monkees-lid Michael Nesmith dood

Nesmith was een van de vier Monkees, bekend van hits als ‘I’m a believer’. De Amerikaanse band werd oorspronkelijk samengesteld door tv-producenten voor de gelijknamige sitcom en beleefde een hoogtepunt in de late jaren 60. Nesmith werd 78.

Michael Nesmith, de Monkee met de groene wollen muts, stierf thuis een natuurlijke dood. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt aan Rolling Stone en is bevestigd door zijn manager, Andrew Sandoval.

Het kwartet, behalve Nesmith ook Micky Dolenz, Peter Tork en Davy Jones, werd oorspronkelijk samengesteld door televisieproducers voor een gelijknamige muzikale sitcom die van 1966 tot 1968 liep op de Amerikaanse zender NBC. Ze brachten nummers die speciaal voor het programma geschreven werden en haalden daarmee de hitlijsten. Hun bekendste nummer, ‘I’m a believer’, werd geschreven door Neil Diamond en kwam voor in vier afleveringen van de sitcom.

Maar in 1967 vochten de Monkees zich vrij van de tv-studio. Vooral Nesmith stond erop dat de band de creatieve controle verwierf. ‘We hadden onze eigen muzieksmaak en waren gelukkiger als we nummers brachten die we zelf leuk vonden en hadden geschreven, dan wanneer we nummers brachten die ons werden gegeven’, zei hij daarover in 2012 aan Rolling Stone. Zelf schreef hij nummers als ‘Listen to the band’ en ‘The girl I knew somewhere’.

Kiem voor MTV

In 1970 ging de band uit elkaar, hoewel ze later nog verschillende keren samenkwamen voor reünies. Een maand geleden traden Nesmith en Micky Dolenz nog samen op. Dolenz is nu de laatste nog overblijvende Monkee.

Na de Monkees nam Michael Nesmith drie countryrockalbums uit met First National Band en hij bracht ook heel wat solowerk uit. In 1980 stierf zijn moeder en investeerde hij met de erfenis onder meer in een multimediabedrijf. Met het programma Popclips op Nickelodeon, waarin muziekvideo’s getoond werden, legde Nesmith in 1980 zo de kiem voor het latere MTV.

Michael Nesmith werd in 1942 geboren in Kansas en zou op 30 december 79 geworden zijn. Hij was drie keer getrouwd en laat drie zoons en een dochter achter.