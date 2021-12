Vooruit en MR scoren als regeringspartijen in peiling

Vooruit en de MR doen het goed in de jongste Ipsos-peiling. Bij de oppositie blijven Vlaams Belang en PVDA/PTB aan de winst.

De driemaandelijkse Ipsos-peiling (met Le Soir en DPG als mediapartners) werd afgenomen tijdens de eerste week van december. Het onderzoek verliep tijdens de discussie in het Overlegcomité – waarbij minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zijn ‘teleurstelling’ uitsprak over de coronamaatregelen – en het woelige besluitvormingsproces rond de kernuitstap.

Bij de zeven regeringspartijen vertonen enkel Vooruit en MR positieve cijfers in vergelijking met de parlementsverkiezingen van mei 2019.

Vooruit klokt af op 13,9 procent (10,8 procent in 2019), haar beste peilingresultaat tot nog toe. De overige Vlaamse regeringspartijen flirten met het laagste resultaat sedert de verkiezingen. Open VLD haalt 10,3 procent (13,5 procent in 2019), CD&V moet zich met 10,7 procent (14,2 procent in 2019) tevredenstellen, Groen nestelt zich op 8,4 procent (9,8 procent in 2019).

Bij de federale oppositie doet Vlaams Belang het met 24,5 procent (18,7 procent in 2019) uitstekend, de partij is volgens de peiling de grootste in Vlaanderen. Aan het andere uiterste van het firmament scoort de PVDA met 8,9 procent (6,6 procent in 2019). De N-VA haalt 21,6 procent (25,5 procent in 2019).

Gecombineerd met de foutenmarge geeft deze peiling geen verschil met de vorige uit september. In vergelijking met de verkiezingen overtreffen Vooruit en PVDA de marge in positieve zin, de N-VA, CD&V en Open VLD doen dat in negatieve zin. Het resultaat van Groen blijft erbinnen.

Wallonië

In Wallonië peilt de MR in stijgende lijn met 22,3 procent (20,5 procent in 2019). De PS blijft de grootste partij met 24,9 procent (26,1 procent in 2019). Ecolo haalt 15,5 procent (14,9 procent in 2021). In de federale (en Waalse) oppositie scoort de PTB met 18,2 procent (13,8 procent in 2019), het CDH bereikt 8 procent (10,7 in 2019).

Gecombineerd met de foutenmarge geeft deze peiling een verschil met de vorige noch met de verkiezingen zelf. Enkel de PTB overtreft in positieve zin, het CDH in negatieve zin.

In Brussel valt de neergang van de PS op, 15 procent (20 procent in 2019). Ecolo is volgens de peiling in de hoofdstad de grootste partij met 19,4 procent (21,6 in 2019). De overige resultaten: MR (17,4 procent), PTB (15,1 procent), Défi (11,3 procent) en CDH (5,2 procent). Op de PS na blijven alle partijen binnen de foutenmarge.

De resultaten van de Vlaamse partijen fluctueren te sterk om conclusies toe te laten. Wellicht is dat het gevolg van het gering aantal ondervraagden (zowat 500 in Brussel, tegen 1000 in Vlaanderen en Wallonië).