Vlaamse regering als één achter Peeters en Tommelein

De Vlaamse regering schaart zich unaniem achter Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD) en voormalig Vlaams minister Bart Tommelein (Open VLD). Zij werden persoonlijk gedagvaard voor uitspraken in het dossier van de zonnepanelen en de terugdraaiende teller.

Dat laat de regering-Jambon weten in een gezamenlijke mededeling.

Een gedupeerde zonne­panelen­eigenaar had geëist dat de beide politici zijn verlies voor de terugdraaiende teller uit eigen zak zouden vergoeden. Volgens zijn advocaat Stijn Verbist hadden Peeters en Tommelein zich met bepaalde uitspraken in kranten of op televisie publiek geëngageerd om het rendement van zonnepanelen te garanderen.

‘De uitspraken van Lydia Peeters en Bart Tommelein werden gedaan in het kader van de uitoefening van een politiek mandaat’, staat te lezen in de gezamenlijke verklaring van de Vlaamse regering. Beiden waren minister van Energie op het moment dat ze uitspraken deden over de terugdraaiende teller. ‘De Vlaamse regering wijst principieel de redenering af dat politieke uitspraken van ministers kunnen leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid, omdat zulks het functioneren van de democratische rechtsstaat en het uitoefenen van een politiek mandaat ondergraaft’.

Buiten bevoegdheid

Het Grondwettelijk Hof had begin dit jaar een streep getrokken door de regeling waarmee Vlaamse zonnepaneleneigenaars nog zeker vijftien jaar konden genieten van de terugdraaiende teller. Volgens advocaat Stijn Verbist zouden Tommelein en Peeters zand in de ogen van de zonnepaneleneigenaars gestrooid hebben door in interviews zonnepanelen te promoten en een voldoende rendement te garanderen. De advocaat argumenteerde dat zulke beloofde rendementen buiten hun bevoegdheid vielen en de ministers die uitspraken dus in eigen naam deden. Daarom besloot hij hen persoonlijk te dagvaarden.

Die argumentatie veegt de Vlaamse regering dus van de baan door erop te wijzen dat de uitspraken werden gedaan in het kader van het politieke mandaat van Peeters en Tommelein.

‘We steunen Lydia Peeters en Bart Tommelein 100 procent’, luidt het nog in de mededeling.