Hoofdarts Gents ziekenhuis ontslagen na euthanasiezaak: ‘Directie wil zo vertrouwen herstellen’

Het Jan Palfijnziekenhuis in Gent heeft vrijdag de samenwerking met de hoofdarts en tevens directielid stopgezet. Die beslissing is het gevolg van de onrust die ontstond na de schorsing van een arts.

In het Jan Palfijnziekenhuis is het al enkele weken onrustig. Artsen van het ziekenhuis spreken zelf over een vertrouwensbreuk met de directie. Reden daarvoor is de heisa rond de schorsing van de arts Jan Rodenbach. Rodenbach wordt beschuldigd van onrechtmatige euthanasie bij een 91-jarige palliatieve patiënt. De directie besliste, nadat het gerecht een onderzoek opende, om hem per direct te schorsen.

De arts nam een advocaat onder de arm en enkele dagen later kon hij opnieuw aan de slag. Voor de andere artsen van het ziekenhuis was dit de druppel. Ze protesteerden vorige week met schietschijven op hun rug om hun ongenoegen te uiten. Het ziekenhuispersoneel is niet te spreken over de manier waarop de directie de zaak heeft aangepakt. ‘We voelen ons vogelvrij verklaard.’

Bemiddelaar aangesteld

De voorbije weken vonden verschillende gesprekken plaats met de raad van bestuur en met de medische raad. Daar werd besproken hoe het vertrouwen kon worden hersteld. Vrijdag raakte bekend dat de raad van bestuur heeft beslist om de samenwerking met directielid en hoofdarts Manu Malbrein stop te zetten.

Er is ook een bemiddelaar aangesteld om het vertrouwen, de samenwerking en de dialoog in het ziekenhuis structureel te versterken. De raad van bestuur bevestigde vrijdag wel het vertrouwen in het bestuurder-directeur.