We mogen best wat trotser zijn op Angèle

Deze week in Radar: het nieuwe album van Belgische superster Angèle en de musicalfilm is overal.





Met ‘Bruxelles, je t’ aime’ heeft Angèle een single uit die zo zonnig is dat hij een gletsjer kan ontdooien. Maar vergis je niet: er zit ook een donkere, melancholische kant aan haar nieuwe album Nonante-cinq. Wat zegt deze nieuwe plaat over de Brusselse als artiest? Zal ze het megasucces van haar debuut Brol kunnen bevestigen? En hoeveel groter kan ze nog worden? We vragen het aan muziekredacteur Nick De Leu.

Van West side story in de versie van Steven Spielberg tot Tick...Tick...Boom! van Lin-Manuel Mirana op Netflix: er is een nieuw gouden tijdperk voor musicalfilms aangebroken. Theaterrecensent en musicalliefhebber Filip Tielens gidst ons door het aanbod.