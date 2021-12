Ongeveer vijf maanden geleden kwamen de schrijnende beelden van de zondvloed in Wallonië en het westen van Duitsland onze huiskamers binnen. Net als in Wallonië zal de schade van de overstromingen het Duitse gebied nog jaren tekenen. Duitslandcorrespondent Corry Hancké ging er met fotograaf Omer Messinger deze week ter plaatse. Bekijk hun verslag in video hierboven.