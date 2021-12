Magnus Carlsen blijft wereldkampioen schaken

De Noor Magnus Carlsen heeft zijn vijfde WK-match schaken tegen de Rus Ian Nepomniastji in Dubai met overmacht gewonnen. Carlsen versloeg Nepo met 7,5-3,5 en had maar 11 van de 14 partijen nodig om de match te beslissen.

De match begon met vijf remises en leek spannend te gaan worden. Maar het liep totaal anders: de zesde marathonpartij, die Carlsen na 136 zetten won na een bikkelhard gevecht van bijna acht uur, bleek achteraf beslissend te zijn voor het eindresultaat van de match. Nepo leek daarna compleet van slag, maakte daarna in verschillende partijen blunders en werd in het tweede deel van de match weggeblazen met een ronduit verpletterende 1-5 score.

Een zo grote winstmarge in WK-matches is veeleer uitzonderlijk: Carlsen won in 2013, toen hij wereldkampioen werd, zelf met 6,5-3,5 van de Indiër Vishy Anand, Garry Kasparov versloeg de Brit Nigel Short in 1993 met een droge 12,5-7,5.

Alles went, ook een wereldtitel. Op de vraag van de reporter of Carlsen nu opnieuw in het zwembad zou duiken om zijn wereldtitel te vieren zoals na zijn eerste wereldtitel in 2013, antwoordde Carlsen droog ‘dat hij ditmaal liever de partijen van de match zou herbekijken’.