Vaccinatie jonge kinderen kan volgende maand al starten

Als de ministers van gezondheid komende week groen licht geven voor de vaccinatie van 5- tot 11-jarigen, dan wil Vlaanderen daar snel mee beginnen. De plekken waar zij hun prik zullen krijgen, staan wel nog niet vast.

Terwijl bijna een kwart van de gevaccineerde Vlamingen zijn boosterprik tegen covid-19 heeft gekregen, treft het Agentschap Zorg en Gezondheid volop voorbereidingen rond de vaccinaties van vijf- tot elfjarigen. Komende week zullen de adviezen en beslissingen hierover elkaar snel opvolgen. Ten laatste volgende vrijdag hakken de ministers van gezondheid de knoop door.

‘Als het advies gunstig is, dan kunnen we snel starten met de uitnodigingen’, zegt Dirk Dewolf van Zorg en Gezondheid. ‘De eerste vaccinaties kunnen we dan begin volgend jaar uitvoeren.’ Het gaat om een groep van ongeveer 490.000 kinderen. Net zoals bij volwassenen zal het vaccin niet verplicht zijn.

Volgende week komen naar alle verwachting ook de eerste ‘kindervaccins’ toe. Het gaat voor Vlaanderen om 186.000 doses, afkomstig van farmagigant Pfizer. Dat heeft zijn bestaande Comirnaty-vaccin aangepast voor kinderen. Momenteel heeft het Europees geneesmiddelenagentschap EMA enkel dat vaccin goedgekeurd voor gebruik. Het gaat ook om een vaccin met twee prikken, waartussen drie weken zitten.

Via de ouders

De kinderen zullen hun uitnodiging krijgen via een ouder, per post en in de ‘e-box’: een digitale postbus waar onder andere overheidsdocumenten in toekomen. ‘Ouders zullen hun kind uiteraard mogen vergezellen naar de vaccinatie’, zegt Joris Moonens van Zorg en Gezondheid. ‘Dat geldt dan meteen als hun toestemming. Als iemand anders dan een ouder meekomt met een kind, zal die een schriftelijke toestemming van de ouders mee moeten brengen.’

De plaatsen waar kinderen hun prik krijgen, staan wel nog niet vast. Mogelijk dat op een aparte lijn en tijdstip in een vaccinatiecentrum zelf zijn. Van die centra draaien er nu nog 84. Een andere optie is om de kinderen te vaccineren in een ‘kindvriendelijke omgeving’. ‘Die zal ook goed bereikbaar moeten zijn en binnen de eerstelijnszone van de woonplaats liggen’, zegt Dewolf. ‘De beslissing hierover wordt lokaal genomen in de zorgraden, in samenspraak met het Agentschap Opgroeien.’

Als Vlaanderen in januari begint met de vaccinatie van jonge kinderen, dan zouden alle eerste prikken tegen eind februari zijn gezet. Eind maart kan de hele groep zijn gevaccineerd. ‘Dit blijft natuurlijk onder voorbehoud van leveringen zoals aangekondigd’, zegt Dewolf.

Veel discussie

Het valt ook nog af te wachten hoeveel vijf- tot elfjarigen (op aangeven van hun ouders) in zullen gaan op hun uitnodiging. Over de vaccinatie van jonge kinderen bestaat veel discussie. Doorgaans worden kinderen niet zwaar ziek van een besmetting met het coronavirus. Hen vaccineren kan in de eerste plaats leiden tot een lagere circulatie van het virus, waardoor bevolkingsgroepen die wel zwaar ziek kunnen worden minder vaak in het ziekenhuis of op intensieve zorgen belanden. Een rechtstreeks effect van immuniteit bij kinderen is dat klassen minder snel moeten sluiten door een cluster van besmettingen. Bij de meer dan vijf miljoen Amerikaanse kinderen die een Pfizer-vaccin kregen, werden tot op heden geen risicovolle bijwerkingen vastgesteld.

De omikron-variant, waarvan Sciensano verwacht dat die tegen begin februari dominant zal zijn, maakt voorspellingen over bescherming door vaccins wel moeilijk - al zeker als het over kinderen gaat. Twee prikken van de huidige generatie vaccins zouden niet meer afdoende beschermen tegen die variant, waarvan er op dit moment minstens dertig besmettingen zijn geteld in ons land. De afgenomen bescherming blijkt uit labo-tests in Zuid-Afrika en Duitsland, waarvan de resultaten nog moeten worden bevestigd.