Hoofddoeken voortaan toegelaten in de rechtszaal

Vrouwen moeten hun hoofddoek niet meer afdoen in een rechtszaal. Dat laat het gelijkekansencentrum Unia weten.

Tot voor kort stelde artikel 759 van het Gerechtelijk Wetboek dat iemand ‘onbedekt, eerbiedig en zwijgend’ voor de rechter moet verschijnen. Het artikel dateert uit een tijd waarin velen nog een hoed droegen en is intussen achterhaald. De meeste rechters maakten al een uitzondering voor hoofddoeken, maar enkelen vroegen nog steeds om deze af te doen. Nu mag dat niet meer, want de wet ging vandaag op de schop.

In 2018 werd België nog veroordeeld voor die wet, door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Het EHRM oordeelde dat ze in strijd was met de vrijheid van godsdienst. Tussen 2018 en nu kreeg Unia geregeld klachten binnen over het hoofddoekenverbod in de rechtszaal. Het gelijkekansencentrum stuurde er daarom op aan om het Gerechtelijk Wetboek te wijzigen.