In begrotingsdebat tussen de Turkse minister van Binnenlandse Zaken Suleyman Soylu en een oppositielid is woensdag totaal uit de hand gelopen. Nadat Soylu de parlementariër een leugenaar had genoemd, brak er een groot gevecht uit in het parlement. Er heerst al een hele tijd onrust in het land vanwege de kelderende lira.