‘Evonik produceert geen PFOS’

De PFOS die in het afvalwater van het Antwerpse chemiebedrijf Evonik is beland, moet afkomstig zijn van het blusschuim dat tot 2008 werd gebruikt, denkt het bedrijf.

Evonik Antwerpen reageert daarmee op de aantijgingen van de milieuorganisatie Bond Beter Leefmilieu, die beroep aantekent tegen de nieuwe vergunning die het bedrijf van de Antwerpse deputatie heeft gekregen.

Evonik leeft steeds de opgelegde milieuvoorwaarden strikt en consequent na, reageert het bedrijf, nu het meer zicht heeft gekregen op de bezwaren van de BBL. En het bedrijf ontkent dat er PFOS in het productieproces worden gebruikt. Wel is het mogelijk dat blusschuim door regeninfiltratie, dokwater en bemalingen in het afvalwater is terechtgekomen. Maar Evonik is al in 2008 overgeschakeld naar schuim zonder PFOS.

Evonik verwijst ook naar de strengere voorwaarden die de Antwerpse deputatie heeft opgelegd. Die doen de uitstoot van stikstofoxiden met 14 procent dalen. Verdere dalingen worden nog bestudeerd. Net het feit dat een studie volstaat, stoot op kritiek.

Volgens gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA) is bij de vergunning de ministeriële instructie van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) gevolgd. Hij wijst erop dat de BBL voor het verlenen van de vergunning geen bezwaar heeft ingediend.