Verdriet en woede alom bij de Amerikaanse zender Fox News, nadat de kerstboom voor de deur van de redactie in brand was gestoken. Het verlies van ‘de boom die ons verbindt’ hield de Trumpgezinde zender dagen bezig.

De Amerikaanse nieuwszender Fox News heeft rumoerige dagen achter de rug. De kerstboom voor de deur van de redactie werd in de nacht van dinsdag op woensdag in brand gestoken. De brandstichting werd meteen tot een aanval op Kerstmis en de Amerikaanse manier van leven gebombardeerd.

Het discours van Fox schuwde de dramatiek niet. ‘Normaal gezien beginnen we dit ochtendprogramma met prachtige beelden van onze All American Christmas tree. Maar dat gaat vandaag niet. Vannacht is die in brand gestoken’, opende televisiepresentator Steve Doocy woensdag zijn ochtendprogramma Fox & Friends. Vervolgens besprak hij hoe onveilig de stad New York geworden is, en betreurde hij het verlies van een ‘wereldwijde attractie’ en ‘de boom die ons verbindt’.

Tucker Carlson, politiek commentator van de zender, vond zelfs dat het incident behandeld moest worden als een haatmisdrijf. Hij vond de brandstichting ‘een aanval op het christendom’. Toen The New York Times schreef over een kerstboom die ‘vuur vatte’, reageerde Fox als door een adder gebeten. ‘Ze suggereren dat we de boom zelf in brand staken’, aldus Fox News op zijn site.

‘Build back better’

Voor de brandstichting van de boom – eigenlijk een houten kegelconstructie met lichtjes en een piek – werd de dakloze man Craig Tamanaha (49) opgepakt. Hij werd niet veel later vrijgelaten, maar is wel aangeklaagd. Volgens de Britse krant Daily Mail heeft de man mentale problemen en een strafblad.

Fox maakte er een erezaak van om de boom te herstellen. De ‘All American Christmas tree’ moest snel weer de New Yorkse straten opvrolijken. Al gebeurde de aankondiging daarvan wat onhandig. Een televisiepresentatrice beloofde om de boom groter en beter te herplaatsen. Daarvoor gebruikte ze de woorden ‘build back better’, wat ook de naam is van het grote investeringsproject van president Joe Biden, een van zijn stokpaardjes.

Het magische moment waarop de kerstlichtjes na twee donkere nachten opnieuw aangingen, werd live uitgezonden.