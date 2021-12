Al 26.000 nieuwe contracten voor ex-klanten Vlaamse Energieleverancier

Amper drie dagen na het faillissement van Vlaamse Energieleverancier zijn al 26.000 nieuwe contracten voor gas en elektriciteit afgesloten. Dat meldt de netbeheerder Fluvius.

De zowat 70.000 klanten van Vlaamse Energieleverancier zijn na het faillissement van Vlaamse Energieleverancier automatisch toegewezen aan Fluvius voor de levering van elektriciteit en gas. Die rol van Fluvius als noodleverancier is tijdelijk en beloopt maximaal 60 dagen. Omdat de tarieven bij de netbeheerder hoger liggen dan bij de meeste andere (commerciële) leveranciers op de markt, raadt Fluvius alle betrokkenen aan om zo snel mogelijk op zoek te gaan naar een nieuwe energieleverancier.

Dat advies wordt duidelijk goed opgevolgd. Na amper drie dagen zijn reeds 26.000 nieuwe contracten voor gas en elektriciteit afgesloten door ex-klanten van de Vlaamse Energieleverancier.

Fluvius geeft nog een goede raad aan de gedupeerden: probeer vóór 7 januari 2022 een nieuw contract af te sluiten. Dan kunnen ze aan hun nieuwe leverancier vragen om met terugwerkende kracht, vanaf 8 december, klant te worden. Op die manier geldt de meterstand van 8 december als datum voor de contractwissel en moet Fluvius de betrokkenen geen (dure) tussenfactuur sturen. Wie de deadline van 7 januari niet haalt, zal deze techniek niet meer kunnen toepassen.

Correctie 10/12/2021: in een eerdere versie was sprake van 26.000 ex-klanten die een contract hadden afgesloten. Dat is aangepast in 26.000 contracten.