Dé politieke vraag van het moment is simpel: wat doet Bouchez?

Georges-Louis Bouchez zette deze week de federale én de Waalse regering op losse schroeven. De risico’s die hij neemt, doen andere voorzitters naar adem happen. Het eindspel van het (bluf)poker is ingezet.

Het gebeurt niet elke dag dat een voorzitter een politieke moord beraamt op een minister van zijn eigen partij. Toch is het dat wat gebeurde toen MR-voorzitter, Georges-Louis Bouchez Waals minister Jean-Luc Crucke deze week terugfloot over diens eigen belastinghervorming. Formeel was het de MR-fractie in het Waals parlement die in opstand kwam, maar dat die in opdracht handelde van, of minstens de zegen kreeg van, Bouchez, lijdt geen twijfel.

Bouchez zou Crucke al voor de zomer gewaarschuwd hebben. Het inperken van de vrijstelling van successierechten bij schenkingen of het schrappen van het fiscale gunstregime voor kleine vracht: Bouchez vindt het allemaal maar niets. Toch zette Crucke, die al langer de stijl van zijn voorzitter in vraag stelt, door. Hij voerde immers een akkoord uit tussen de MR, Ecolo en de PS, die samen de Waalse regering vormen. En Bouchez moet zijn ministers laten werken, zo zei Crucke eerder in De Standaard aan zijn voorzitter. ‘Daar moet je voluit achter gaan staan, in plaats van hen tegen te werken. Door ruzie te maken los je niets op.’

Roekeloos

Dat ziet Bouchez dus anders. Portretten van de jonge Bergenaar schilderen steeds dezelfde trekken: hyperambitieus, getalenteerd, maar ook bijzonder roekeloos. Tijdens de regeringsvorming vorig jaar maakte Bouchez het zo bont dat hij bijna uit de federale formatie en de Waalse regering gewipt werd. Zijn eigen partij moest hem onder curatele plaatsen. Maar telkens draaide de gok van Bouchez goed uit. Een jaar later zit hij naar eigen zeggen sterker op de voorzittersstoel dan ooit. Bouchez ziet zichzelf als de behoeder van de middenklasse en de liberale gedachte. Alles wat daar in zijn ogen mee vloekt – meer belasten van tweede verblijven, reële huuropbrengsten of voetballers, strenge coronamaatregelen, … ­– dient te worden gecounterd, zelfs als dat dus betekent dat een minister getorpedeerd wordt. Partijlijn boven alles.

Of om het met Bouchez’ favoriete hashtag te zeggen: Fier d’être liberal. Die trots maakt de bespreking deze namiddag in het Waals parlement over het decreet van Crucke erg spannend. Zonder een elegante tussenoplossing zullen de parlementsleden van de MR moeten kiezen tussen hun minister en hun voorzitter. Kiezen ze hun voorzitter, dan betekent dat volgens PS en Ecolo het einde van de huidige regering Di Rupo. Het impliceert haast automatisch het ontslag van Crucke. Het CDH zit dan al klaar op de reservebank. Scharen de parlementsleden zich achter Crucke, dan heeft Bouchez zijn hand gruwelijk overspeeld ten koste van zijn eigen autoriteit. Dat de MR hoe dan ook verscheurd uit de kwestie komt, is een zekerheid.

Kernuitstap = atoombom

En zelfs dat verbleekt bij de manier waarop Bouchez het dossier van de kernuitstap deze week onder hoogspanning zette. Door te eisen dat premier Alexander De Croo (Open VLD) het dossier zou overnemen, sprak hij eigenlijk een motie van wantrouwen uit tegen bevoegd minister Tinne Van der Straeten (Groen). Bouchez verdenkt haar ervan onvoldoende transparant te zijn en vertrouwt haar rapport niet. In haast elk interview benadrukt hij wat een fiasco een volledige kernuitstap wel niet is, en dat het regeerakkoord die laat doorgaan ‘behoudens een onverwacht probleem met de bevoorradingszekerheid’. En volgens Bouchez is er een heel groot probleem.

Dat het langer openhouden van twee kerncentrales na 2025 een wettelijk en technisch mijnenveld zou worden, slaat Bouchez niet uit zijn lood. Elke kans die de MR-voorzitter al kreeg om de bocht te nemen in het dossier, liet hij passeren. Zelfs nu uitbater Engie de deur toeslaat, ziet Bouchez nog een kier. Een nieuw wettelijk kader, een nieuwe exploitant: de MR-voorzitter bewandelt de meest creatieve pistes. Dat de MR amper drie jaar terug de kernuitstap bevestigde in een regering waarin ze de premier én de minister van Energie leverden, maakt die volgehouden strijd in de ogen van de groenen ronduit ongeloofwaardig en lachwekkend. Zij denken dat Bouchez vooral een verzekeringspolis afsluit. Door nu hard te waarschuwen, kan hij straks de verantwoordelijkheid afschuiven indien het licht toch uitgaat.

Moeilijk te lezen

Of het verzet van Bouchez nu strategisch is of principieel, feit is dat zonder zijn steun ook deze hervorming stokt. Maar tegelijk heeft Bouchez al aangegeven dat hij binnen de regering eigenlijk geïsoleerd staat met zijn verzet en dat hij daarbuiten geen alternatieve meerderheid kan of wil vinden om de kernuitstap terug te draaien. Zelfs de Vlaamse liberalen steunen zijn verzet niet en knarsetanden bij de manier waarop Bouchez het leven van De Croo moeilijker maakt. Overspeelt Bouchez ook in dit dossier zijn hand? Wil hij ook federaal dat het CDH de MR vervangt? Bij de andere meerderheidspartijen hoor je dat ze Bouchez nog moeilijk kunnen lezen en volgen. Ook federaal worden het daarom spannende uren, dagen en weken. Bijna dag op dag drie jaar na de val van de regering Michel over het Marrakech-pact, dreigt een federale regering opnieuw verscheurd te worden over een binaire keuze voor of tegen. En onthouding is deze keer zelfs geen optie. De vraag die iedereen zich in de Wetstraat dan ook stelt, is simpel: wat doet Bouchez?

