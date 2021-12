Faith No More schrapt tournee: geen Graspop en Werchter

De Amerikaanse rockgroep Faith No More schrapt de in 2022 geplande tournee door Nieuw-Zeeland, Australië en Europa. Daardoor vallen er ook twee Belgische concerten weg: de band zou in juni op Graspop Metal Meeting optreden en in juli op Rock Werchter staan.

Op Graspop wordt de groep vervangen door de Nederlandse symfonische metalband Within Temptation.

‘Door onze huidige uitdagingen zullen we niet klaar zijn om op te treden tijdens de geplande concertreeksen in Australië, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en Europa’, laat Faith No More weten via sociale media. ‘Het is geen optie voor ons om na zo lang niet aan 100 procent te kunnen optreden. We verontschuldigen ons bij alle tickethouders.’

Meer details over de reden van de geschrapte tournee worden niet gegeven. Maar de band had ook in september en oktober al een reeks concerten geannuleerd wegens mentale gezondheidsproblemen van frontman Mike Patton.

Faith No More zou in februari een reeks concerten geven in Nieuw-Zeeland en Australië, en zou in juni en juli op een twintigtal podia staan in het Verenigd Koninkrijk en Europa.

Graspop stond op 17 juni op het programma, Rock Werchter op 2 juli.