Miss België Kedist Deltour naar Miss Universe in vogeloutfit

Miss België Kedist Deltour (24) doet een gooi naar de titel van Miss Universe in een vogeloutfit.

Zondagnacht om 1 uur Belgische tijd neemt Miss België Kedist Deltour deel aan de Miss Universe-verkiezing in het Israëlische vakantieoord Eilat. Dat de verkiezing midden in de nacht wordt gehouden, heeft alles te maken met feit dat de Amerikaanse zender Fox de show rechtstreeks uitzendt.

Deltour komt aan de start als een van de favorieten voor het kroontje. Die rol zal ze tijdens de verkiezingsshow proberen te verzilveren in diverse galajurken, maar ook in een opvallende vleugeloutfit van de Naamse ontwerper Roman Vandycke. De creatie van haar nationale kostuum verwijst naar Deltours afkomst en haar huidige leven. Geboren in Ethiopië maar opgegroeid in België, krijgen haar vleugels de kleuren van haar geboorteland, terwijl de Belgische driekleur terugkeert in de rest van de jurk.

Ook het publiek kan voor Kedist Deltour stemmen.