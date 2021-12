Acteur Jussie Smollett schuldig bevonden aan enscenering racistische en homofobe aanval

De Amerikaanse acteur Jussie Smollett is donderdag door een rechtbank in Chicago schuldig bevonden aan het in scene zetten van een homofobe en racistische aanval in 2019. Wat voor straf hij krijgt wordt later bepaald.

Dat melden internationale persbureaus. De homoseksuele Afro-Amerikaanse acteur, vooral bekend van de televisieserie Empire, gaat tegen het vonnis in beroep en houdt vol onschuldig te zijn.

De 39-jarige Smollett zegt ?dat hij op 29 januari 2019 ’s nachts op straat in Chicago is aangevallen door twee mannen die homofobe en racistische uitspraken riepen, een chemische substantie over hem gooiden, hem sloegen en een strop rond zijn nek deden. Ook verwezen ze naar Donald Trump, die ten tijde van de aanval president van de Verenigde Staten was, met de uitspraak ‘Dit is MAGA-land’. MAGA is de afkorting voor Trumps campagneslogan Make America Great Again.

De aanklagers stelden echter dat hij die aanval in scène heeft gezet, vermoedelijk om aandacht te krijgen en zo zijn carrière vooruit te helpen. De twee ‘daders’, de broers Abimbola en Olabinjo Osundairo, legden vorige week in de rechtszaal vernietigende getuigenissen tegen de acteur af. Volgens het duo heeft Smollett hen 3.500 dollar (ruim 3.000 euro) betaald om hem in het zicht van een beveiligingscamera klappen te geven en een strop om zijn nek te hangen.

Ophef

De zaak veroorzaakte destijds veel ophef in de Verenigde Staten en beroemdheden uit de politiek en entertainmentwereld spraken hun steun uit voor Smollett. President Trump liet de FBI onderzoek doen naar de zaak toen in maart 2019 bleek dat Smollett de aanval wellicht in scene had gezet. De makers van Empire knipten Smollett uit de laatste twee afleveringen van het vijfde seizoen van de serie.

Smollett kan een gevangenisstraf van maximaal drie jaar krijgen en een boete van 25.000 dollar. Voor de rechtszaak begon gingen de meeste experts ervan uit dat de acteur, die geen strafblad heeft, geen celstraf zou krijgen. Maar nu hij in de rechtbank een verhaal heeft herhaald dat door de jury als onwaar is bestempeld, is volgens hen de kans dat hij de gevangenis in moet toegenomen.

De rechter heeft nog niet aangekondigd wanneer de straf van Smollett wordt bepaald. Tot die tijd is hij op borgtocht vrij.