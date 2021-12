De Croo: ‘Voor wie is die brief van Engie een verrassing?’

De brief waarin Engie duidelijk heeft gemaakt dat de verlenging van de kerncentrales geen optie is, kan volgens premier Alexander De Croo niet als een verrassing komen. Dat heeft de premier donderdag in de Kamer verklaard tijdens interpellaties van Bert Wollants (N-VA), Reccino Van Lommel (Vlaams Belang) en François De Smet (DéFI).

‘Voor wie is die brief een verrassing? Ik hoop voor niemand’, stelde premier De Croo. Hij stipte daarbij aan dat in het verleden meermaals de boodschap is gegeven dat ons land achter de wet op de kernuitstap zou blijven staan, waardoor de laatste centrales in 2025 zouden sluiten.

Hij verwees naar het Energiepact uit 2018, waarin die uitstap werd bevestigd door de regering-Michel - met daarin MR en N-VA, die nu voor een verlenging van de twee jongste centrales pleiten - maar ook naar het regeerakkoord van deze regering. De mogelijkheid die daarin wordt gelaten om Doel 4 en Tihange 3 langer open te houden, omschreef de premier als een ‘safety option’ voor het geval de veiling van capaciteit om de kerncentrales te vervangen zou worden afgewezen door Europa, mocht voor die veiling geen interesse bestaan of indien die te duur zou zijn uitgedraaid. ‘Quod non’, aldus premier De Croo.

Hij had nog woorden van lof voor minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen), die volgens hem het dossier vanaf de eerste dag in de hand heeft genomen, en die ‘op schema zit ten opzichte van het pad dat is uitgetekend’. Voor De Croo gaat het dossier ook verder dan louter de sluiting van twee centrales of het openen van gascentrales. ‘Het gaat erom dat we eindelijk onze toekomst zelf in handen kunnen nemen, kunnen innoveren, dat kan worden geïnvesteerd en dat we in ons land leiding kunnen nemen op het vlak van duurzame energie.’