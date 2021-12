Marco Borsato vraagt justitie om onderzoek naar insinuaties

Zanger Marco Borsato heeft het Openbaar Ministerie in Nederland via zijn advocaten gevraagd onderzoek te doen naar de bron van de geruchten die over de zanger de ronde doen. Hij zou zich volgens die geruchten schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

‘Reeds medio 2020 is door de heer Marco Borsato aan Knoops’ Advocaten NV verzocht om een onderzoek in te stellen naar een aantal insinuaties verband houdend met de aantijging dat hij grensoverschrijdend seksueel gedrag zou hebben vertoond met minderjarige meisjes. Tot dusverre heeft hij geen aanleiding gezien om op deze roddel in het openbaar te reageren’, zo staat in een verklaring.

Omdat de geruchten echter blijven aanhouden en dat schadelijk is voor zijn ‘persoonlijke integriteit en reputatie’ hebben zijn advocaten justitie benaderd om onderzoek te doen. Borsato klaagt verder niemand aan en zal ook niet meer reageren op de berichten.

Het management van Borsato liet vorige week nog weten dat de zanger ‘op enig moment dat hem uitkomt’ met een verklaring zou komen.

Jaarlijkse barbecues

Verschillende roddelkanalen brachten de afgelopen tijd dat Borsato zich schuldig zou hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Onder meer het Nederlandse RTL Boulevard meldde al dat de zanger ervan beschuldigd wordt. Een column van ADwoensdag ging over het gerucht dat Borsato zich schuldig zou hebben gemaakt aan wangedrag tijdens een van de barbecues die de zanger jaarlijks organiseerde voor wie hem als coach koos in ‘The voice of Holland’ en ‘The voice kids’.

Het is nog niet duidelijk of het inderdaad tot een onderzoek komt.