Wat verklaart of een tuin veel water kan bergen?

Miezer of stortregen?

Op 15 juli gingen in het oosten van Vlaanderen de hemelsluizen open. Toch zijn er sensoren die amper vocht hebben geregistreerd. Wel of geen regen is dus geen verklarende factor.

Wat wel speelt, is de intensiteit van die neerslag. Opmerkelijk: hoe harder het regende, hoe minder de tuinen hebben opgevangen. Bij ongeveer 20 liter regen per vierkante meter absorbeerden ze gemiddeld iets meer dan de helft. Steeg het regenvolume tot 50 liter, dan namen de tuinbodems daar gemiddeld maar hooguit een kwart van op. Langdurige motregen is dus interessanter dan een korte hevige bui.

‘Sponskracht’ op 15 juli

Dat de tuinsponzen het laten afweten bij hevige neerslag, is te verklaren door de snelheid waarmee bodems water kunnen slikken. Giet je met korte tussenpozen een bekertje water over een spons, dan kan die dat beter verwerken dan wanneer je er een hele emmer ineens over kapt. Bij stortregen loopt veel water weg vooraleer het de kans krijgt in de bodem te dringen. De druppels slaan dan zo hard op de bodem, dat die tijdelijk wordt verzegeld.

Bovendien waren de tuinen die de dag(en) voordien al veel regen te verwerken kregen, zo verzadigd dat ze op 15 juli nauwelijks nog iets opvingen.

Die dag viel op sommige plaatsen in het oosten van Vlaanderen 80 liter water per vierkante meter. Dat is een tiende van wat normaal gedurende een jaar uit de lucht valt. Maar het grootste deel daarvan speelden we weer kwijt. Erger: het leidde tot overstromingen en zette straten en huizen blank. Helaas is dat wat we volgens de klimaatmodellen meer gaan krijgen in de zomer: lange droge periodes, maar ook hevigere regenbuien.

Stad of platteland?

Verharding betekent in principe meer waterellende. Toch blijkt uit de data van CurieuzeNeuzen dat kleine tuinen in verstedelijkte gebieden per vierkante meter opmerkelijk meer regenwater opvangen dan grote landelijke tuinen.

Dat lijkt contra-intuïtief, maar het is eenvoudig te verklaren: in verstedelijkt gebied stroomt meer water van de daken, straten, terrassen of pleinen naar de tuinen, die dan extra hard moeten werken. Tuinen zijn er ook kleiner dan op de buiten, en vaak is het aandeel van het terras of de oprit er groter dan op het platteland. De weinige stukjes groen krijgen daarom in verhouding veel meer water te slikken dan tuinen in een minder verharde omgeving.

Links: tuin in een groene omgeving, rechts: tuin in een verharde omgeving

Dat betekent niet per se dat stadstuinen betere sponzen zijn. Een grotere landelijke tuin zal in totaal een groter volume verwerken. Het bewijst vooral hoe belangrijk tuinen zijn in verharde regio’s. Ze moeten werken voor een grotere oppervlakte.

Stadstuinen gaan in overdrive, maar ze kunnen niet alle verharding compenseren. Daarom gaat een groot deel van het hemelwater verloren in verstedelijkt gebied. Zeker als het hevig regent, kunnen stadstuinen niet meer volgen. In het ergste geval stromen de riolen over en lopen de straten onder. Dat is precies wat op 15 juli op nogal wat plaatsen gebeurde.

Zand of klei?

Stel: je giet een emmer water in een zandbak en je doet daarna hetzelfde in een bak met klei. In de zandbak zal het water meteen verdwijnen tussen de korrels. Bij klei duurt het veel langer, en zal een deel van het water op het oppervlak blijven staan.

Zo werkt het ook in onze bodem: zandbodems kunnen veel sneller water bergen dan leem- of kleibodems. Dat heeft te maken met de korrelgrootte: zandkorrels zijn groter, waardoor er meer ruimte tussen zit om vocht door te laten. Kleibodems zijn compacter en laten dus minder vocht door. Bij overvloedige regenval zijn ze snel verzadigd.

Dat verschil zien we goed in de data: de zandbodems in de Kempen hebben op 15 juli in verhouding meer regenwater opgevangen dan de tuinen in het zuiden van Vlaanderen, waar meer klei in de bodem zit. Hoe groter het aandeel zand in de bodem, hoe beter een tuin de regenbom kon verwerken.

En het heeft ook gevolgen op de langere termijn. Regen die op een compacte kleibodem valt, kan moeilijker doorsijpelen. Dat zien we in de grondwaterstanden die de VMM bijhoudt. Op enkele meetpunten in het zuiden van Limburg en Vlaams-Brabant blijft het grondwaterpeil alarmerend laag. Het heeft de voorbije maanden veel geregend, maar de watervoorraden raken niet bijgevuld.

Toch zijn zandbodems niet altijd ‘beter’. Het voordeel speelt alleen bij extreme regenval. Bij droogte en hitte is het net omgekeerd. Dan heb je pech met je zandbodem: die neemt wel veel vocht op, maar laat het ook snel weer los. Zandbodems drogen snel uit en warmen snel op, terwijl een kleibodem water veel langer vasthoudt en koeler blijft.

Vallei of heuvel?

Uit de dataset blijkt dat lager gelegen tuinen meer water opvangen dan hoger gelegen tuinen. Het water stroomt van de heuvelruggen naar beneden, waardoor tuinen in een vallei meer water te slikken krijgen.

Dit verklaart waarom nogal wat tuinen in het hoger gelegen zuiden van Vlaanderen relatief weinig water konden bergen. In de valleien is het net omgekeerd. Net als in de stad werken de tuinen er voor de hele omgeving. Uit de data van CurieuzeNeuzen blijkt hoe belangrijk ze zijn voor de berging van water. Zeker bij extreme regenval spelen ze een essentiële rol om water weg te werken. Dat is ook wat de lager gelegen tuinen hebben gedaan op 15 juli. Maar er zijn grenzen aan wat een tuin kan slikken.

Tijdens de watersnood kwamen behalve de steden en gemeenten langs de oevers van de Maas, vooral de lager gelegen dorpen in de valleien van de Gete, de Velpe, de Roel en de Melsterbeek in de problemen. In onder meer Halen, Glabbeek, Geetbets, Zoutleeuw, Budingen en Zepperen stonden de straten blank en liepen de huizen onder. Vaak ging het over plaatsen waar nooit eerder wateroverlast was geweest. Doorgaans zijn de rivieren er opgewassen tegen hevige regen. Maar in extreme omstandigheden kunnen rivieren, weilanden én tuinen de grote toevloed niet meer aan.