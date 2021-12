Genk Europees uitgeschakeld na pijnlijke nederlaag tegen Rapid Wien: Bernd Storck heeft nog veel werk

De trainerswissel heeft niet meteen voor de gewenste ommekeer gezorgd. Eén puntje was voldoende om te overwinteren in de Conference League en mits een zege was zelfs een langer avontuur in de Europa League mogelijk, maar na een pijnlijke 0-1-nederlaag tegen Rapid Wien is KRC Genk nu al Europees uitgeschakeld. Vooral een desastreuze eerste helft toonde dat nieuwe coach Bernd Storck nog héél veel werk heeft.

Geen Munoz, geen Heynen, geen Lucumi en geen Onuachu bij KRC Genk. Twee eerstgenoemden geraakten niet fit voor de debuutmatch van Bernd Storck, die met Ugbo als diepe spits begon en Paintsil op de tien. Wat er nog anders was onder de Duitse T1? Flankaanvallers die tegen hun voet speelden. Bongonda startte vanop rechts, Ito op links. Gaandeweg de partij wisselden de twee voortdurend.

Had dat alles het gewenste effect? Allesbehalve. Wat was het zoeken voor Racing. Rapid legde er meteen de pees op in de Cegeka Arena. De bezoekers geloofden duidelijk in hun laatste kans en bluften Racing in de eerste helft op alle vlakken af.

De Oostenrijkers kregen ook kansen. Vandevoordt, zowat de enige Genkie die in de eerste 45 minuten op niveau was, pakte uit met goede reddingen op pogingen van Grüll en Kara, telkens van buiten de zestien.

Foutje Paintsil

Rapid kwam er altijd snel uit, terwijl Genk de oplossingen niet vond. Pas iets voor het halfuur werd Racing voor het eerst gevaarlijk. Na slecht wegwerken van Rapid-doelman Gartler kon Thorstvedt uithalen, maar zijn afgeweken bal verdween in hoekschop.

Kort daarop sloeg Rapid toe. Paintsil legde een pass van Preciado panklaar voor een Oostenrijker en de Genkse zee ging open. Schick en Ljubicic hadden enkel nog Preciado en Vandevoordt te verslaan. De pass was op maat en de afwerking van de linker van Ljubicic was feilloos: 1-0.

Voor rust stelde Genk daar enkel een slap kopballetje van Ugbo tegenover. Te veel gewandel, te weinig lopen. Het tegenovergestelde van wat Storck aankondigde graag te zien. En dan zat de tussenstand in West Ham-Dinamo Zagreb ook nog eens tegen, waardoor Europa League-overwintering verder weg was dan ooit. De focus mocht op de hulplijn van de Conference League.

Drie wissels

De kersvers Genk-trainer greep in de pauze rigoureus in en wisselde liefst drie keer. Sadick, Ito en Ugbo bleven achter in de kleedkamers. Lucumi, Cuesta - op het middenveld - en Onuachu kwamen in de plaats.

De vervangingen misten hun effect niet. Onuachu knalde in minuut 51 uit de draai op Gartler, even daarna haalde Thorstvedt de trekker over. De Rapid-doelman ging goed plat. KRC was wakker en leek steeds beter in de match te komen. De ploeg uit Wenen zag af, verdedigde plots paniekeriger uit, maar kon blijven loeren op een gevaarlijke counter.

De match stabiliseerde zich vervolgens snel. Genk zocht de opening, maar dat resulteerde amper in doelgevaar. Een kwartier voor tijd kwam de ingevallen Luca Oyen gevaarlijk van de linkerflank naar binnen. Zijn uithaal ging naast het doel van Gartler. Niet veel later kon Bongonda net niet profiteren van een korte terugspeelbal op de keeper.

Het slotoffensief en de zes extra minuten haalden niks uit. De ultieme kans, een kopbal van Cuestra, strandde aan de verkeerde kant van de paal. De ommekeer kwam er dus niet meer voor Genk en het gewenste schokeffect van de nieuwe trainer bleef uit. Daarmee eindigt de o zo ambitieuze club roemloos laatste in zijn Europa League-poule. Na de uitschakeling in de Croky Cup ligt Genk nu ook uit Europa. Wat rest is de eigen competitie, waar een heuse inhaalrace wacht voor Storck en zijn nieuwe team.

