Van der Straeten over demarche De Wever: ‘Ethiek ver te zoeken’

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) gaat onvermoeid verder met de kernuitstap. De beschuldigingen van N-VA-voorzitter De Wever dat Engie ‘omgekocht’ zou zijn vindt ze ‘van een bedenkelijk niveau’.

‘Ik wil er niet te veel woorden aan vuilmaken. De beschuldigingen van Bart De Wever zijn van een bedenkelijk niveau. De ethiek is ver te zoeken’, reageerde Van der Straeten in VRT-programma Villa Politica. ‘Er is een groot verschil tussen Bart De Wever en mezelf: de manier waarop we aan politiek doen’, voegde de groene minister toe. De minister belooft plechtig om haar weg naar het post-nucleaire tijdperk verder te zetten. ‘We stonden nog nooit zo ver als nu’, zei ze.

De voorzitter van de grootste oppositiepartij, Bart De Wever van de N-VA, zei vanmorgen op Radio 1 dat minister van Energie Tinne Van der Straeten Engie heeft ‘omgekocht’. Daarvoor verwees hij naar een brief van kerncentralebeheerder Engie naar premier De Croo. In die brief stond dat de kerncentrales onmogelijk langer kunnen opengehouden worden. Volgens De Wever is daar niets van aan. ‘Wie de brief goed leest merkt op dat de verlenging van de centrales perfect mogelijk is binnen een soepeler wettelijk kader’, zei hij.

De kernuitstap zorgt binnen de vivaldicoalitie voor spanningen. Binnen de meerderheid verzet MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zich ook tegen de kernuitstap. Daarvoor zit hij opvallend op dezelfde lijn als De Wever. ‘Voor die gascentrales (die mee de energiezekerheid moeten garanderen na de kernuitstap, red) krijgen ze heel wat geld. Natuurlijk vinden ze dat een goed idee. Het is alsof je een autobouwer geld belooft om fietsen te maken. Dan zullen die fietsen produceren’, zei Bouchez daar gisteren over in Terzake.