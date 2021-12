Vrouwen brengen schwung in het paleis

De meest besproken deelname aan ‘Dancing with the stars’ dit jaar is onze gloednieuwe prinses Delphine van Saksen-Coburg. Ze was een blaam op de reputatie van Albert II, maar bleek een zegen voor koning Filip. Net als zijn grootste troeven: koningin Mathilde en prinses Elisabeth. Zijn onze vrouwelijke royals de échte sterren van het koningshuis?





Binnenlandredactrice Veerle Beel fileert onze vrouwelijke royals. Want of we nu voor- of tegenstander zijn, wanneer ze uit de muren van het paleis komen piepen, zijn we toch erg benieuwd wat ze nu weer aan het doen zijn.