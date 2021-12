Opmerkelijke carrièreswitch: Amerikaanse wielerkampioene wil de ruimte in

Niet alle ex-topsporters hebben last van het zwarte gat. Christina Birch, elfvoudig Amerikaanse kampioene in allerlei disciplines in het baanwielrennen, tekent voor een opmerkelijke carrièreswitch. Ze is gekozen uit 12.000 kandidaten voor het astronautenprogramma van de Nasa, waarna ze effectief de ruimte in kan gaan.

De intussen 35-jarige Birch is via haar academische carrière in het baanwielrennen gerold. Ze haalde bachelors in wiskunde, biochemie en moleculaire biofysica alvorens ze zich via de wielerploeg van het Massachusetts Institute of Technology toelegde op het baanwielrennen. Na het behalen van een doctoraat werd wielrennen haar fulltime bezigheid. Birch nam ook deel aan veldritten en gravelraces.

Afgelopen zomer stond ze op de long list om met de Amerikaanse baanploeg naar Tokio te gaan, maar mocht uiteindelijk niet meereizen.

Over een tweetal jaar komt ze dus in aanmerking voor een nog uniekere reis. Ze is een van de tien gelukkigen – uit zo’n 12.000 kandidaten – die worden klaargestoomd voor toekomstige Artemis-missies naar de maan.

Vanaf januari start de opleiding en na een tweetal jaar intensieve training moet Christina Birch klaar zijn voor een ruimtemissie.