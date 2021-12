Italië legt Amazon monsterboete op

Amazon zou zijn eigen verkopers voorgetrokken hebben op zijn website, ten nadele van externe verkopers. Het is niet de eerste keer dat de webwinkel van ernstige marktverstoring beschuldigd wordt. Amazon gaat in beroep.

Een recordbedrag van 1,13 miljard euro boete. Dat moet Amazon betalen als het van de Italiaanse mededingingsautoriteit, de AGCM, afhangt. Italiaanse media melden donderdag dat Amazon volgens de AGCM de mededingingsregels van de Europese Unie heeft overtreden. Voor zover bekend is het de hoogste boete ooit die de webwinkel in Europa kreeg.

De AGCM stelt dat de internetgigant externe verkopers benadeelde die Amazons bezorgdienst Fulfillment by Amazon (FBA) niet gebruikten. Zij werden buitengesloten van bepaalde voordelen die verkopers krijgen als ze wél gebruikmaken van FBA, zoals betere zichtbaarheid op de website. Dat laatste is extra belangrijk bij Amazon-evenementen zoals Black Friday en Cyber Monday, schrijft tech site The Verge. Volgens de Italiaanse mededingings­waakhond heeft Amazon concurrenten geschaad en de normale marktwerking ernstig verstoord.

‘Niet proportioneel’

Maar het door Jeff Bezos opgerichte bedrijf is het daarniet mee eens en gaat in hoger beroep. Het bedrijf zegt dat het verkopers niet verplicht om FBA te gebruiken. Amazon draaide vorig jaar wereldwijd een omzet van ruim 386 miljard dollar (ruim 341 miljard euro) en maakte bijna 27 miljard dollar winst (bijna 24 miljard euro). Er werken bijna anderhalf miljoen mensen bij de webwinkel.

Eerder dit jaar kreeg Amazon een boete van bijna 750 miljoen euro van privacywaakhond CNPD in Luxemburg, waar het hoofdkantoor van Amazon is gevestigd. De webwinkel zou Europese privacyregels hebben geschonden door persoonsgegevens op een onjuiste manier te verwerken. En daar stopt het niet: vorige maand kreeg de Amerikaanse gigant ook al een boete 68,7 miljoen euro van de AGCM, vanwege een ‘concurrentieverstorende’ samenwerking met techgigant Apple.