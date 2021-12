Podcasttips | Naar welke wereld wil Elon Musk ons loodsen?

Voor wie volledige reeksen luisteren een te grote opgave is, hebben we deze week goed nieuws. De tips bestaan, op één na, vooral uit losse afleveringen. Te beginnen met een pittig debat.

Moet K3 diverser zijn, vragen we ons af in Groot gelijk. Nu rol je misschien met je ogen: ‘Zijn ze daar weer.’ Maar de vraag gaat breder: hoe verantwoord is het dat onze media- en entertainmentsector moeite heeft om de diverse samenleving te weerspiegelen waarin onze kinderen opgroeien? Journalisten Ruben Mooijman en Inge Schelstraete fileren de argumenten - met respect maar ook met de nodige humor.

Beluister ‘Groot gelijk’, de debatpodcast van ‘De Standaard’ >

Op Facebook kregen we trouwens erg mooie reacties op de podcast die Fien Dillen over haar broer Jan maakte. Haar broer kan niet praten, maar ze begrijpen elkaar met twee woorden: tiketie en poeke-a. ‘Ontroerend mooi en puur’, vond een luisteraar.

Beluister ‘DS Vandaag’ >

Wat hebben de rijkste mannen ter wereld met elkaar gemeen? Een voorliefde voor scifi. Foto: Pushkin & BBC

1. Wat de jongensdromen van Elon Musk ons vertellen

Elon Musk en Jeff Bezos dromen van Mars en de maan. Mark Zuckerberg droomt van de metaverse, een parallelle virtuele wereld. Voor ons, gewone stervelingen, is het gemakkelijk om de draak te steken met hun buitenaardse ambities. Moeten we de zottigheden van die Rupsjes Nooitgenoeg echt serieus nemen?

‘Ja’, zegt Harvard-professor en journalist Jill Lepore. Want ze hebben het fortuin en de macht. ‘Miljardairs die als jongetjes opgroeiden met verhalen over het bouwen van werelden, zijn nu rijk en mans genoeg om effectief werelden te bouwen’, vat ze haar argument samen. Dan loont het de moeite om te onderzoeken wat ze voor ogen hebben.

In Elon Musk: the evening rocket gaat Lepore terug naar de scifiverhalen die de rijkste mannen ter wereld in hun jongensjaren verslonden. Ze focust vooral op de figuur van Musk. Al snel stoot ze daarbij op een vreemde paradox: boeken als The hitchhiker’s guide to the galaxy en auteurs als Iain Banks veroordelen ongelijkheid en imperialisme, terwijl Musk net van al die zaken beschuldigd wordt.

Welke ideologie schuilt er achter de plannen om Mars te koloniseren? Wie dreigt er achter te blijven op aarde? Uit Musks leeslijst puurt de Harvard-professor een boeiende en kritische biografie. In de eerste afleveringen leren we meer over zijn bizarre fascinatie met de letter X en het technocratische geloof van zijn grootvader. Lepore slaagt er bovendien in om de complexe of vergezochte ideeën samen met haar gasten helder en boeiend te verpakken.

Beluister ‘Elon Musk: the evening rocket’ >

Stephen Sondheim, een reus van de musicalwereld. Foto: AFP

2. Afscheid van een Broadway-legende en Édouard Louis gewikt en gewogen

Op 26 november verloor de musicalwereld Stephen Sondheim, een van de grootste auteurs en componisten aller tijden. En alsof het lot ermee gemoeid is, kan je vanaf vandaag in de bioscoop naar Spielbergs remake van West Side story. Sondheim schreef er de lyrics voor. Het betekende de doorbraak voor de man die later onder andere Sweeney Todd zou schrijven.

Maar wat maakt Sondheim zo bijzonder en zo geliefd? Dat legt Jesse Green, de theatercriticus van The Times, uit in The Daily. De memorabele aflevering eindigt met een ontroerende anekdote uit het leven van Green zelf.

Sondheim heeft trouwens een cameo in het recent verschenen Tick, tick…boom! op Netflix. Theaterrecensent Filip Tielens is fan. En hij merkt dat musicals heropleven in onze popcultuur. Dat komt hij zaterdag uitleggen in Radar, de cultuurpodcast van De Standaard. Stay tuned!

Beluister ‘The Daily’ over Stephen Sondheim >

Nog meer cultuur? Boeken FM maakte een toffe aflevering over het Franse literaire wonderkind Édouard Louis. Die groeide op als Eddy Bellegueule in een arm arbeidersgezin en vond zich in Parijs opnieuw uit als Édouard. Via zijn persoonlijke verhalen schiet hij met scherp op Macrons beleid. De schrijver wordt op handen gedragen door theatermakers als Ivo Van Hove en Milo Rau en door filmregisseur Lukas Dhont.

Maar er is ook veel kritiek, vaak off the record. Dat hij maar één nagel heeft om op te kloppen, bijvoorbeeld, of dat zijn politieke literatuur vol gebreken zit en dat hij een voorbeeld is van de ‘slachtoffercultuur’. De argumenten pro en contra komen allemaal aan bod in het gesprek tussen Ellen Deckwitz, Charlotte Remarque en Joost de Vries.

Beluister ‘Boeken FM’ over Édouard Louis >

Mag je een doodbloedende vriendschap zomaar amputeren? Foto: NPR

3. Het ongrijpbare einde van een vriendschap

Volgende week deel ik het onvermijdelijke lijstje met mijn vijf favoriete podcasts van het jaar. Ik moet de knopen nog doorhakken, maar anderen gingen me al voor, waaronder het podcastteam van Apple.

A friendly ghost story van Invisibilia wordt er genoemd als een van de beste afleveringen van het jaar. De podcast van de Amerikaanse publieke omroep onderzoekt via originele verhalen de dieperliggende mechanismen die onze levens vormgeven. Dat klinkt veel zwaarder dan het vaak is. Ik wilde deze podcast al langer aanbevelen, dus laat ik dat maar meteen met deze aflevering doen.

Hier gaat het over vriendschappen en waarom die niet langs een vast patroon lopen zoals liefdesrelaties. Wat doe je bijvoorbeeld als een vriendschap doodbloedt? Daar bestaat geen script voor. Abrupt amputeren dan maar? Het gebeurt: van de ene dag op de andere hoor je niets meer van iemand die dicht bij je stond. Hoe pijnlijk het ghosten van vrienden is, hoor je via Jason, die tien jaar na zo’n doodgelopen vriendschap nog altijd worstelt met het mysterie.

Beluister ‘A friendly ghost story’ van ‘Invisibilia’ >

Wat waren jouw favoriete podcasts van het jaar? Laat het me weten via podcasttips@standaard.be. Ik ben benieuwd naar jullie lijstjes en gedachten!

Tot volgend week!

Meer tips? Abonneer je gratis op de nieuwsbrief via standaard.be/nieuwsbrieven.

Als je deze tips op je smartphone leest, openen de afleveringen rechtstreeks in de podcast-app van De Standaard. Zo kan je ze meteen beluisteren. Alle tips die in deze nieuwsbrief staan, vind je in de app ook onder de knop ‘Ontdekken’. Heb je de app nog niet? Download het hier.