Jan Jambon wil cultuurmaatregelen weer op tafel leggen bij nieuw Overlegcomité op 22 december

Het Overlegcomité komt op woensdag 22 december opnieuw bijeen, en niet op 20 december, zoals eerst aangekondigd. Enkele dagen voor de feestdagen worden de huidige maatregelen geëvalueerd. Vlaams minister-president Jan Jambon liet al weten dat hij zal pleiten om de beperkingen in de cultuur- en evenementensector weer op te heffen.

Sinds het laatste Overlegcomité van vrijdag 3 december zijn de coronacijfers licht verbeterd, maar experts waarschuwen dat ze nog altijd op een hoog niveau zitten. Zeker met de komst van de nieuwe omikronvariant pleiten ze voor voorzichtigheid.

De huidige maatregelen gelden in principe tot en met 28 januari 2022. Maar onder meer Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert gaf eerder al aan dat er mogelijk nog bijsturingen volgen ‘naargelang de omstandigheden’. Bij N-VA kijken ze bijvoorbeeld naar de eindejaarsfeesten en het mogelijke optrekken van het sluitingsuur in de horeca. Nu is dat nog 23 uur, maar op oudejaarsnacht is dat uiteraard knap vervelend.

Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) zei na de aankondiging van de nieuwe datum in de commissie Cultuur dat hij er zal pleiten om de bestaande beperkingen voor de cultuur- en evenementensector opnieuw op te heffen. Nochtans was hij het die vorige week als eerste had aangedrongen op een vervroegd Overlegcomité, net voor een tijdelijke beperking van de recreatieve binnenactiviteiten. Twee dagen later besliste het Overlegcomité om binnenactiviteiten met meer dan 200 toeschouwers te verbieden.

Volgens minister-president Jambon is die lat van 200 personen er gekomen op basis van het advies van de Gems. ‘Ik heb vorige week een korte, maar stevige maatregel voorgesteld om de druk op de zorg naar beneden te krijgen. Mijn insteek voor het volgende Overlegcomité zal zijn dat die korte periode achter de rug is en dat de recreatieve sector opnieuw kan opengaan’, aldus Jambon.

Of Jambon opnieuw zijn slag zal thuishalen, is nog even koffiedik kijken. Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) toonde zich beducht voor te vroege versoepelingen. Het laatste Overlegcomité wekte sowieso al veel ergernis op. Het beeld bij de bevolking verslechterde nog door de vernietigende commentaren achteraf van onder meer Vooruit-voorzitter Conner Rousseau (die sprak over een ‘shit­show’) en zijn CD&V-collega ­Joachim Coens (‘bizarre beslissingen’).