Di Rupo kaatst probleemdossier terug naar parlement en MR

Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) zet de MR voor haar verantwoordelijkheid. In plaats van de discussie rond een ontwerp van decreet van MR-minister Jean-Luc Crucke te ontmijnen, speelt hij samen met zijn regering de bal terug naar het parlement.

De spanning bij MR en in de Waalse regering is daarmee niet weg, wel integendeel. Maandag was minister van Begroting en Financiën Jean-Luc Crucke (MR) nog gedwongen om zijn ontwerp van decreet voor ‘une fiscalité plus juste’ in te trekken. Het was al drie keer op de Waalse regering gekomen, maar plots was er weerstand vanuit de Waalse MR-fractie... en vanop de Guldenvlieslaan in Brussel, waar MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zijn kantoor heeft op het partijhoofdkwartier.

De plannen van Crucke en de Waalse regering zouden de middenklasse te hard treffen. Wie een gift doet aan familie om zo latere successierechten te vermijden, zou die rechten alsnog moeten betalen als de persoon binnen vijf jaar overlijdt. Nu is dat in Wallonië net als in Vlaanderen drie jaar. Ook het systeem voor ‘des camionettes fiscales’, het gunstige tarief voor bedrijfsvoertuigen, zou op de schop gaan tegen de zin van de MR. Crucke verhoogde de inzet door in de commissie Financiën te zeggen dat hij ‘op het gepaste moment’ zijn conclusies zou trekken.

Tikkende tijdbom

De Waalse regering zat vanochtend bijeen over de zaak en heeft beslist om de tekst onveranderd naar het parlement te sturen. Di Rupo zegt dat hij ‘in naam van de Waalse Regering aan het parlement vraagt om het ontwerp van decreet voor een meer rechtvaardige fiscaliteit te onderzoeken zoals het door de regering in derde lezing werd aangenomen’. Voor de duidelijkheid voegt hij daar nog aan toe dat er géén aanpassingen aan de tekst zijn gedaan. De commissie Financiën bespreekt de zaak morgenmiddag.

Daarmee ligt de tikkende tijdbom terug bij MR. CDH kondigde eerder al amendementen aan. Maar nu is het vooral uitkijken naar wat de MR-leden van de commissie Financiën zullen doen. In het geschil tussen hun voorzitter en hun minister zitten zij dus tussen hamer en aambeeld.