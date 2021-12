Marc Van Ranst krijgt schadevergoeding na nieuwe vrijspraak voor laster

De correctionele rechtbank van Mechelen heeft viroloog Marc Van Ranst vrijgesproken voor laster.

Van Ranst werd door de Nederlander Willem Engel rechtstreeks gedagvaard voor laster omdat hij hem een virusontkenner zou genoemd hebben in een televisie-interview. Volgens het parket zijn de uitlatingen tussen beiden hooguit ‘een belediging’. Bovendien noemde Van Ranst Engel niet rechtstreeks een virusontkenner.

‘De professor zei in een interview: ‘Het is niet omdat Willem Engel niet graag heeft dat iemand hem een virusontkenner noemt, dat we dat niet meer mogen doen.’ Door dit te zeggen heeft Van Ranst Engel zelf geen virusontkenner genoemd. In dit geval dringt de vrijspraak zich op’, klinkt het bij de procureur.

Van Ranst had een schadevergoeding geëist van Engel wegens roekeloos of tergend geding en vroeg 7.000 euro schadevergoeding. De rechtbank ging daar deels op in en veroordeelde Engel tot het betalen van een schadevergoeding aan Van Ranst van 4.000 euro.

Marc Van Ranst reageerde blij op het vonnis. ‘Ik ben vooral blij dat de rechters mij gevolgd zijn en me een schadevergoeding hebben toegekend’, zegt hij. ‘Dit heeft mij enorm veel tijd gekost, het is goed dat er een signaal gegeven wordt dat je niet zomaar voor om het even wat een rechtstreekse dagvaarding kan sturen want dat daar consequenties aan kunnen hangen. En vanaf nu weer volle focus op de virologie’, besloot Van Ranst.