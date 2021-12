Centre Pompidou verhuist in 2026 even naar Berlijn

Tijdens een meerjarige renovatie van het Centre Pompidou in Parijs zal de beroemde Franse collectie gepresenteerd worden in de Neue Nationalgalerie in Berlijn.

Het is nog toekomstmuziek, maar in tijden van lockdown en beperkingen doet het deugd om naar iets uit te kijken. Met enige trots kondigt de Berliner Zeitung aan dat de Franse collectie van het wereldberoemde Centre Pompidou tijdelijk een onderkomen zal vinden in Duitsland. Want daar is de Neue Nationalgalerie, een iconisch jaren 60-gebouw van Ludwig Mies van der Rohe, sinds augustus weer open na een jarenlange renovatie.

De tentoonstelling zou in 2026 plaatsvinden en tot zes maanden moeten duren, maakte de directeur van de Neue Nationalgalerie, Joachim Jäger, vandaag bekend. Een soortgelijk project met het New York Museum of Modern Art in 2004, genaamd ‘MoMA in Berlijn’, trok 1,2 miljoen kunstliefhebbers.

Een bezoeker loopt voorbij ‘Femme’ van Le Corbusier (1953). Foto: epa

Solange Knowles

Jäger maakte ook de agenda voor volgend jaar bekend. Als de nieuwe omikronvariant geen roet in het eten strooit, zou het mogelijk zijn om ook happenings te organiseren. In maart brengt het Belgische dansgezelschap Rosas architectuur, beeldhouwkunst, muziek en dans samen in de glazen zaal van de galerie. Voor september is een project aangekondigd van de Amerikaanse muzikant Solange Knowles, dat ze samen met kunstenaarsduo Gerard & Kelly ontwikkelt. De voorstelling is gepland in de tentoonstellingszaal en op het aangrenzende terras.

Ter gelegenheid van de 90ste verjaardag van schilder Gerhard Richter (9 februari) toont de kunstbibliotheek in de Neue Nationalgalerie zijn kunstenaarsboeken in een grote overzichtstentoonstelling (10 februari - 29 mei).