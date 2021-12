Wereldwijd dieptepunt: recordaantal journalisten in de gevangenis

Nooit eerder zaten zoveel journalisten in de cel. 293 leden van de pers zitten gevangen, maakte het Comité ter Bescherming van Journalisten (CPJ) donderdag bekend. Dat is 13 meer dan vorig jaar, ook al een recordjaar. Dit jaar werden ook al 25 journalisten vermoord. Bekijk hieronder de grafieken.

‘Dat twee journalisten, een uit de Filipijnen en een uit Rusland, de Nobelprijs voor de Vrede winnen, wijst schokkend genoeg op de ­huidige toestand van de journalistiek’, reageerde de Filipijnse journaliste Maria Ressa toen bleek dat ze de Nobelprijs voor de Vrede gewonnen had. Haar woorden leggen de vinger op de wonde. Nooit zaten er wereldwijd meer journalisten achter de tralies dan dit jaar, maakte het Comité ter Bescherming van Journalisten (CPJ) donderdag bekend.

Op 1 december 2021 zaten 293 journalisten gevangen. Vorig jaar was al een recordjaar met 280 opgesloten journalisten. ‘Journalisten in de gevangenis steken die informatie uitbrengen, is het handelsmerk van een autoritair regime’, aldus Joel Simon, directeur van CPJ.

China en Myanmar zijn samen goed voor een kwart van de journalisten die achter slot en grendel zitten. Ook in Egypte, Vietnam, Wit-Rusland, Saoedi-Arabië, Iran, Turkije, Rusland, Ethiopië en Eritrea zijn journalisten gevangen gezet. De CPJ-directeur vindt het ‘verontrustend dat Myanmar en Ethiopië zo brutaal de deur dichtgeklapt hebben voor de persvrijheid.’ Beide landen raakten dit jaar in een burgeroorlog verzeild.

De Chinese machtsovername van Hongkong is ook zichtbaar in de cijfers. Waar er vorig jaar nog 0 journalisten onterecht gevangen werden gezet, steeg dat cijfer in het afgelopen jaar naar acht. Een van hen, de 74-jarige mediamagnaat en China-criticus Jimmy Lai, werd donderdag nog veroordeeld voor zijn deelname aan de Tienanmen-wake.

Dichterbij huis werd de arrestatie van de Wit-Russische journalist en dissident Roman Protasevitsj wereldnieuws. Hij werd opgepakt toen zijn Ryanair-vlucht van Athene naar Vilnius werd omgeleid naar Wit-Rusland. De Wit-Russische autoriteiten hadden de piloten om de tuin geleid met een bommelding, zodat ze passagier Protasevitsj konden oppakken. In Wit-Rusland zitten volgens het rapport van de CPJ op dit moment minstens 19 journalisten achter de tralies. ‘Loekasjenko heeft bewezen hoe weinig belang hij hecht aan de publieke opinie en hoezeer aan macht’, concludeert het verslag.

24 journalisten vermoord

In 2021 (geteld tot 1 december) werden wereldwijd ook 24 journalisten vermoord, onder wie 19 ‘als vergelding voor hun werk’, vooral dan in Mexico en India.

Afgelopen woensdag raakte nog bekend dat de Filipijnse journalist Jesus Yutrago Malabana vermoord werd omwille van zijn onderzoek naar de lokale war on drugs, wat het dodentol op 25 brengt. Het gewelddadige beleid van de Filipijnse president Duterde wordt ook aan de kaak gesteld door Nobelprijswinnares Maria Ressa, die al meermaals gearresteerd en geïntimideerd werd voor haar werk.

Het Comité ter Bescherming van Journalisten wordt gefinancierd met privégiften en klaagt al 40 jaar moorden, gevangenisstraffen, geweld, censuur en bedreigingen tegen journalisten aan.