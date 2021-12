Boris Johnson opnieuw vader in chaotische week

De Britse premier Boris Johnson is opnieuw vader geworden. Zijn echtgenote Carrie Symonds beviel van een dochter. Premier Johnson heeft er een turbulente 24 uur op zitten.

Terwijl Boris Johnson de wereld ervan probeert te overtuigen dat hij niets te maken heeft met een illegaal kerstfeestje dat zijn personeel georganiseerd zou hebben, en terwijl hij tegen de zin van zijn eigen partij opnieuw coronamaatregelen moest afkondigen in zijn land, kreeg de Britse premier ook goed nieuws te verwerken. Zijn vrouw Carrie Symonds beviel donderdagochtend van een gezonde dochter.

Het koppel had al een zoon, Wilf, die geboren werd in april 2020. Het is het zevende kind voor de conservatieve Britse leider. Uit zijn vorige huwelijk heeft hij vier kinderen. Johnson werd ook vader na een buitenechtelijke affaire.

De Britse pers suggereert op basis van gerechtelijke documenten dat de premier mogelijk meerdere kinderen heeft uit die affaire, maar dat is nooit bevestigd. Johnson heeft altijd in het midden gelaten hoeveel kinderen hij exact heeft. ‘Ik heb al veel luiers vervangen in mijn leven’, zei hij wel.

In een verklaring zei de woordvoerder van de premier dat ‘hij en zijn echtgenote verheugd zijn om de geboorte van een gezond meisje mee te delen. Zowel moeder als dochter stellen het wel.’ Het koppel bedankt ook de Britse gezondheidsdiensten voor hun goede zorgen.

Woensdag nam een medewerker van Johnson in tranen ontslag nadat een video was opgedoken waarin ze grappen maakte over een mogelijk illegaal kerstfeestje.