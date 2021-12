Dubai geen vrijhaven meer voor Antwerpse drugscriminelen

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) tekenen vandaan een uitleveringsverdrag met ons land. Voortvluchtige drugscriminelen zochten de voorbije jaren meer en meer hun toevlucht in Dubai om van daaruit verder hun criminele zaken te regelen. Dat kon omdat de VAE geen uitleveringsverdrag had met België. Maar daar komt nu verandering in.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) ondertekende vanochtend samen met federaal procureur Frédéric Van Leeuw in Abu Dhabi twee bilaterale verdragen met de Verenigde Arabische Emiraten. De verdragen regelen de uitlevering van criminelen en de wederzijdse rechtshulp in strafzaken. Ze moeten wel nog goedgekeurd worden door het Belgische parlement.

Met de verdragen wordt tegemoetgekomen aan een jarenlange vraag vanuit de Belgische justitie. Het Sky ECC-onderzoek toonde het voorbije jaar nog eens extra aan dat veel topfiguren in de internationale cocaïnesmokkel hun zaken vanuit Dubai regelen.

Nederland had al eerder een dergelijk verdrag meer de VAE. Dat leidde onder anderen tot de arrestatie in Dubai van de beruchte Ridouan Taghi.

De verdragen zijn onder meer slecht nieuws voor Nordin E.H., alias ‘dikke Nordin van den Dam’. Hij werd in juli 2020 in Dubai opgepakt, maar tegen betaling van een borgsom terug vrijgelaten. Hij zou nog altijd in Dubai verblijven. Het gerecht meent dat naast Nordin een tiental Antwerpse drugscriminelen permanent in Dubai zitten en daar ook geïnvesteerd hebben. Door dit verdrag bestaat de kans dat ze eieren voor hun geld gaan kiezen en andere opties gaan zoeken om uit de handen van de justitie te blijven.

‘We hebben hard gewerkt om dit verdrag met de Verenigde Arabische Emiraten mogelijk te maken. Onze boodschap is duidelijk: justitie zal er alles aan doen om verdachten voor een Belgische rechtbank te vervolgen en op zoek gaan naar hun criminele vermogens, waar ze zich ook ter wereld schuilhouden’, zegt Van Quickenborne.