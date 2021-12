Gaat Merkel echt met pensioen? ‘Ik zie wel waar ik opduik’

Voor Angela Merkel begint vandaag een nieuw leven. De 67-jarige Duitse bondskanselier is met pensioen. Maar kan ze echt leven zonder politiek?

De afgelopen weken deed Merkel veel dingen voor de laatste keer. Het CDU-icoon nam afscheid in verschillende Europese steden, gaf haar laatste interviews, en toen was het gedaan. Olaf Scholz (SPD) nam gisteren het stokje over. Toch laten Duitse media haar niet zomaar geruisloos met pensioen gaan. Ze speculeren volop over haar toekomst. Kan iemand die van ’s ochtends tot ’s avonds zo veel verantwoordelijkheden opnam van de ene op de andere dag stoppen? Berlijners die televisiezender Deutsche Welle interviewde geloven er niets van. ‘Ze zal wel opduiken in een of andere raad van bestuur’, zegt een passant. ‘Nu heeft ze tijd om haar biografie te schrijven, minstens een tiendelige’, denkt een andere. Merkel monkelt mysterieus over haar toekomst. Zo wil de wetenschapper nadenken over wat haar echt interesseert. ‘Daarna probeer ik misschien iets te lezen, en dan slaap ik een beetje. Ik zie wel waar ik opduik’, zei ze.

Misdaadschrijver David Safier gaat ervan uit dat Merkel zich snel zal vervelen zonder haar drukke agenda. Hij schreef er zelfs een humoristische thriller over – volgens Deutschlandfunk een populair kerstgeschenk in Duitsland. In zijn whodunitMiss Merkel laat hij de oud-kanselier worstelen na haar verhuizing naar haar rustieke vakantiehuis in Brandenburg. Wandelen en taarten bakken? Dat zit er niet in, want plots gebeurt er een moord, en wie stort zich met volle overgave op de zaak? Juist, ja. Merkel.

Riant pensioen

Financieel hoeft Merkel zich alleszins geen zorgen te maken. Als bondskanselier verdient ze 25.000 euro bruto per maand. Daarnaast heeft ze recht op iets meer dan 10.000 euro als lid van de Bondsdag, waar ze al meer dan 30 jaar lid van is. Angela Merkel kan door haar lange staat van dienst rekenen op een pensioen van zo’n 15.000 euro per maand. Ook heeft ze tot het einde van haar leven recht op persoonlijke bescherming, een auto van de zaak en een kantoor in de Bondsdag. Daar zal ze haar koffie niet zelf moeten halen, want er staan voor haar negen personeelsleden klaar. ‘Merkel werd altijd ­afgeschilderd als een nederige kanselier. Dat is duidelijk voorbij’, foeterde Gesine Lötzsch (Die Linke) tegen Der Spiegel. ‘Dit wekt de indruk dat je een schaduwkanselarij begint.’

Een tweede carrière lijkt ook volgens Deutsche Welle niet helemaal uitgesloten. Haar voorgangers Helmut Kohl en Gerhard Schröder namen na hun afscheid van de kanselarij ook andere baantjes aan. Die laatste veroorzaakte vrij veel wrevel omdat hij bij zijn pensioen in dienst trad bij Nord Stream, een dochteronderneming van het Russische Gazprom.

Angela Merkel in Vogelpark Marlow. Een van de papegaaien beet in haar hand. ‘Niks aan de hand’, zei ze later. ‘Het ging prima.’ Foto: belga

Aardappelsoep maken

Maar hoewel ze af en toe naar haar vakantiehuis in Hohenwalde zal trekken, is het waarschijnlijker dat ze permanent in Berlijn blijft wonen. Ze betrekt er een huis aan de Kupfergraben, tegenover het Pergamonmuseum. Ook haar echtgenoot, Joachim Sauer, werkt in de hoofdstad. Hoewel hij met pensioen is gegaan als professor kwantumchemie aan de Humboldt-Universität, heeft de 72-jarige zijn contract als onderzoeker verlengd tot 2022. Het echtpaar gaat er graag naar de opera, vooral Wagner kan hen bekoren, weet de Augsburger Allgemeine. Verder zijn ze ook fervente wandelaars en levensgenieters. En Merkel zou zelfs groene vingers hebben. In haar tuin plant ze aardappelen, om er soep van te maken.

Merkels vakantiehuis in Hohenwalde. Ze bezit het al decennialang. Foto: ullstein bild/getty

Veel beroemdheden kunnen zich Duitsland zonder Merkel nauwelijks voorstellen. Schlagerzanger Heino, die op 82-jarige leeftijd al veel kanseliers zag passeren, vat het zo samen: ‘Ik waardeer Merkel vooral als persoon. Haar fatsoenlijkheid is indrukwekkend. Ze is een rolmodel voor alle vrouwen, en ook voor mannen.’