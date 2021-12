Hillary Clinton, die in 2016 nipt de duimen moest leggen voor Donald Trump in de race naar het Witte Huis, heeft alsnog de overwinningsspeech voorgelezen die ze had voorbereid. Toch voor wie ervoor wil betalen.

Hillary Clinton was op 8 november 2016 helemaal klaar om de eerste vrouwelijke president van de Verenigde Staten te worden. Maar de telling wees helaas in het voordeel van Trump, waardoor haar overwinningsspeech in de kast verdween. Tot nu. Voor MasterClass - een streamingplatform waar prominente figuren uit de kunst-, politieke en zakenwereld uitgebreide Tedtalks geven met tips - las ze de tekst voor het eerst voor.

Clinton hing haar les op aan the power of resilience, de kracht van weerbaarheid. ‘In deze les ga ik de confrontatie aan met een van mijn meest publieke vernederingen door met jullie de speech te delen waarvan ik had gehoopt hem te mogen geven mocht ik de verkiezingen in 2016 hebben gewonnen’, aldus Clinton in een korte clip die werd getoond in de The today show op NBC. ‘Ik heb dit nog met niemand gedeeld. Ik heb dit nog nooit luidop gelezen.’

In de speech die nooit mocht zijn, zegt Clinton ‘dat de Amerikanen niet enkel gedefinieerd worden door hun verschillen’. ‘We worden geen land waar het wij tegen zij is. De Amerikaanse droom is groot genoeg voor iedereen. Het was een lange, harde verkiezingscampagne, waarbij we moesten kiezen tussen twee heel erg verschillende visies voor Amerika. Hoe we samen zullen groeien, hoe we samen zullen leven, en hoe we samen omgaan met een wereld vol gevaar en beloftes.’

Historisch belang

Nog in de speech benadrukt Clinton het historisch belang mocht ze de eerste vrouwelijke president van de VS geworden zijn. Ze haalt ontmoetingen aan met vrouwen die geboren waren voor er sprake was van stemrecht voor vrouwen, maar ook met jongens en meisjes, die niet begrepen waarom het land nog nooit een vrouwelijke president had gehad.

‘Nu weten zij, en nu weet de wereld, dat in Amerika elke jongen en elk meisje kunnen worden waarvan ze dromen - zelfs president van de Verenigde Staten’, aldus Clinton.

Ze verwijst ook naar haar eigen moeder en mentor, Dorothy Rodham, die in armoede opgroeide en op 8-jarige leeftijd werd achtergelaten door haar ouders.

‘Ik droom ervan om naar haar toe te kunnen gaan op dat moment, naast haar te gaan zitten, haar in mijn armen te nemen en te zeggen “kijk naar mij, luister naar mij, je zult het redden”. Je zal zelf een goed gezin hebben met drie kinderen. En hoe moeilijk het ook is om het je in te beelden: je dochter zal president worden’, aldus een geëmotioneerde Clinton over haar moeder, die in 2011 op 92-jarige leeftijd overleed.

Gemengde reacties

Maar die woorden werden dus nooit gedeeld, Clinton moest teruggrijpen naar een korte speech waarin ze haar nederlaag toegaf. Daarin zei ze dat het land ‘meer verdeeld was dan voorheen gedacht’. ‘Dit verlies doet pijn. Maar vergeet nooit: vechten voor wat goed is, is het altijd waard.’

De reacties op sociale media zijn verdeeld. Sommigen geven aan ontroerd te zijn, anderen vinden het wat onkies dat Clinton geld vraagt om haar speech te mogen horen. Een abonnement op MasterClass kost tussen 15 en 23 dollar per maand. Het platform lanceert later deze maand ook ‘een les’ door oud-president Bill Clinton over inclusief leiderschap, terwijl oud-president George W. Bush het in het voorjaar zal hebben over principiële besluitvorming.