Allegra Stratton, een naaste medewerker van de Britse premier Boris Johnson, heeft ontslag genomen nadat deze week een video was gelekt waarin ze als toenmalige woordvoerder lacherig doet over een ‘fictief kerstfeestje’ dat ondanks de coronamaatregelen vorig jaar in Downing Street zou hebben plaatsgevonden. In bovenstaande video kondigt Stratton geëmotioneerd haar ontslag aan.