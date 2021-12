Brood en spelen boven bij Google dit jaar

Google heeft zijn jaaroverzicht vrijgegeven. Voetbal en tennis scoren hoog in de meestgezochte zoektermen. En wie in de belangstelling komt door ophefmakende feiten, is ook van een plek verzekerd.

Naar jaarlijkse gewoonte deelt Google de meestgezochte zoektermen. Opvallend: covid-19 of corona staat in 2021 niet meer bovenaan. U zocht afleiding en vond dat in het voetbal: Euro 2021 en Jupiler Pro League zijn de twee meestgezochte zoektermen van het jaar. Roland Garros staat op nummer 4. Corona duikt pas op de vijfde plaats op met ‘QVAX’. De volledige top-10:

1. Euro 2021

2. Jupiler Pro League

3. Het weer morgen

4. Roland Garros

5. QVAX

6. Covid Safe Ticket

7. Coronavirus

8. MyHealthViewer

9. Eurovision 2021

10. Jurgen Conings

Tragiek, misdaad en ophef

Op het grote scherm wekten Black Widow, Eternal en Dune uw interesse. Op televisie scoort Netflix: Squid Game, Bridgerton en Lupin komen allen uit de stal van de streaminggigant en waren de meestgezochte series dit jaar. In het Nederlandstalige segment voert Eurovision 2021 de lijst aan, gevolgd door Big Brother 2021 en Wtfock.

De meestgezochte internationale persoonlijkheden waren Peter R. de Vries, de Nederlandse misdaadjournalist die in juli overleed na een aanslag op zijn leven, en Ary Abittan, een Franse acteur die beschuldigd werd van verkrachting. Alec Baldwin, de Amerikaanse acteur die betrokken was bij een schietongeluk op zijn filmset, vervolledigt de top 3.

Tragiek, misdaad en ophef vormen ook de rode draad in de meestgezochte Belgische persoonlijkheden. De dolgedraaide militair Jurgen Conings staat op nummer één. Acteur Jan V., spilfiguur in een pedofilieschandaal, en sportanker Eddy Demarez, die zich denigrerend uitliet over vrouwelijke sporters, staan respectievelijk op nummer twee en drie.

Broodfokkers en ananassen

Alles wat u wilde weten maar niet durfde te vragen aan collega’s of huisgenoten? Google verraadt ook de meestgezochte ‘wat is’- en ‘hoe’-vragen. Zo wilde u weten wat een broodfokker is (een hondenkweker die dierenwelzijn aan zijn laars lapt en vooral veel geld wil verdienen). Het woord kwam in de belangstelling, nadat het bekende Youtube-duo Céline en Michiel fel bekritiseerd werd, omdat ze hun puppy ‘Trixie’ bij een bekende broodfokker hadden aangekocht. 2021 betekent ook de doorbraak van het Engelstalige woord ‘woke’ in België, maar velen moesten toch nog even googelen naar de betekenis. We besparen u de moeite: ‘woke’ doelt op een bewustzijn van sociale onrechtvaardigheid, maar door critici kreeg het ook een negatieve connotatie. Denk maar aan Bart De Wever, die het consequent heeft over 'woke-waanzin’. Ook het chemieschandaal met fabrikant 3M in Zwijndrecht beroert de gemoederen: ‘Wat is PFOS’ is de derde meestegezochte ‘wat is’-vraag.

Verder wilde u weten hoe lang coronabesmettelijk is (reken op tien dagen na uw positieve test) en hoe een warmtepomp werkt. Daarvoor verwijzen we u hierheen. Hoe laat de Rode Duivels spelen is inmiddels een mooie of pijnlijke herinnering, afhankelijk aan welke match u denkt. En dichter bij huis wilde u weten hoe lang een kat leeft (gemiddeld veertien jaar). Op nummer vijf staat: ‘Hoe groeien ananassen?’ Tja. Dat mag u zelf eens opzoeken.