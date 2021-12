‘Danke schön Angela’, schreef Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) ter afscheid van Angela Merkel. Voor de gelegenheid had hij een portret van haar geschilderd.

‘Als partijvoorzitter heb ik haar een aantal keren ontmoet’, zegt Wouter Beke (CD&V). ‘De “koningin van Europa” was in de gewone omgang ook heel gewoon, zonder pretentie noch hoogmoedigheid. Ze gaf iedereen het gevoel van respect. Zoals ze er in Europa op gericht was om de boel bijeen te houden, zo was ze ook binnen de Europese Volkspartij. Een voorbeeld.’

Het is niet het eerste schilderij van Beke. Zo heeft hij al portretten gemaakt van John F. Kennedy, Barack Obama en de Zuid-Afrikaanse president en vrijheidsstrijder Nelson Mandela. Ook het gemeentehuis van Leopoldsburg en het beschermde oorlogsmonument De Leeuw heeft hij geschilderd.

‘Ik heb geen concrete plannen met de schilderijen. Het is een hobby die mij tot rust brengt en waar ik ’s avonds laat na Teamsvergaderingen mee ontspan’, zegt hij.