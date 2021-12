Moeizaam aanschuiven op Brusselse Binnenring na ongeval in Vilvoorde

Het verkeer op de Brusselse Binnenring ondervindt donderdagochtend heel wat hinder door een ongeval dat zich omstreeks 06.30 uur heeft voorgedaan ter hoogte van Vilvoorde-Koningslo. Daar zijn in nog onduidelijke omstandigheden zes voertuigen op elkaar gebotst. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

Het is onduidelijk of daarbij gewonden gevallen zijn maar door het ongeval staat er op de Binnenring een file van een twaalftal kilometer, van voor Groot-Bijgaarden. Daarin is het ruim twee uur aanschuiven.

Drie van de voertuigen die bij het ongeval betrokken waren, moeten getakeld worden. Die takelwerken zijn bezig maar het is niet duidelijk hoe lang de hinder nog zal aanslepen.

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt dan ook aan om de omgeving te vermijden en om te rijden. Wie vanuit Gent naar Hasselt wil, rijdt best via Antwerpen. Het verkeer dat vanuit Halle naar de E40 richting Leuven of de E19 richting Antwerpen wil, rijdt best via de Buitenring.