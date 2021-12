Wie wordt Sportman en Sportvrouw van het jaar? Wout Van Aert en Emma Meesseman krijgen stevige olympische concurrentie

Wielrenner Wout van Aert en basketbalspeelster Emma Meesseman krijgen in een olympisch jaar stevige concurrentie als ze zichzelf willen opvolgen als Sportman en Sportvrouw van het jaar. Bij de mannen zijn naast Van Aert ook marathonloper Bashir Abdi en judoka Matthias Casse genomineerd, bij de vrouwen gaat het nog tussen Nina Derwael, Emma Meesseman en Nafi Thiam.

De Belgische Beroepsbond van Sportjournalisten Sportspress gaat op zoek naar opvolgers voor Wout van Aert en Emma Meesseman, die de trofee in 2020 wonnen. Dit keer krijgen ze te duchten concurrentie van olympische medaillewinnaars. Bashir Abdi won brons op de marathon en pakte later dit jaar het Europees record op die afstand. Judoka Matthias Casse pakte brons in Tokio en werd wereldkampioen in de klasse tot 81 kilogram.

Bij de vrouwen neemt Emma Meesseman het op tegen Nafi Thiam, die haar olympische titel in de zevenkamp verlengde en Nina Derwael, die goud pakte op de brug met ongelijke leggers.

Turnster Nina Derwael iis topfavoriete bij de vrouwen. Zij legde in Tokio beslag op de zesde plaats individueel allround, pakte de achtste plaats met Team Belgium en zette de kers op de taart met goud op haar favoriete nummer, de brug met ongelijke leggers. Foto: BELGA

Voor de prijs van Belofte van het Jaar gaat het nog tussen Thibau Nys, Nina Sterckx en Florian Vermeersch. De Belgian Cats (basketbal vrouwen), de Belgische jumpingploeg (ruitersport) en Red Lions (hockey mannen) kunnen Ploeg van het Jaar worden en Roger Lespagnard, Felice Mazzu en Shane McLeod strijden om de trofee voor Coach van het Jaar. Peter Genyn, Michèle George en Joachim Gérard zijn tot slot de overgebleven genomineerden voor de Paralympiër van het Jaar.

De laureaten worden op zondagavond 19 december bekendgemaakt op het Sportgala in Schelle.