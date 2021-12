Man die agente doodschoot, wil vrijkomen

Veertien jaar na de moord op Kitty Van Nieuwenhuysen wil schutter Galip vrij­komen. Hij is de laatste van de drie ­veroordeelden die nog vastzat.

Kurum Galip heeft een aanvraag ingediend om vervroegd vrij te komen, zegt Ismaël Sacoor, een buurtbewoner uit Lot bij Beersel die zelf zwaargewond raakte tijdens de overval waarbij Van Nieuwenhuysen het leven liet. ‘Galip beloofde op de zitting van de strafuitvoeringsrechtank dat hij naar Turkije zou verhuizen.’

Kitty Van Nieuwenhuysen werd in de nacht van 3 op 4 december 2007 doodgeschoten toen ze met haar collega op overvallers stootte in Lot, een deelgemeente van Beersel. Galip doorzeefde hun combi met 28 kogels uit een ­kalasjnikov.

De drie overvallers Hassan ­Iasir, Nourredine Cheikhni en Kurum Galip werden in 2011 veroordeeld tot dertig jaar cel. In 2019 kwam Cheikhni vrij, begin dit jaar mocht Iasir de gevangenis verlaten met een enkelband. ­De drie zwegen op hun ­proces, maar volgens de speurders was Galip de schutter. Nu is hij dus ook voor de strafuitvoeringsrechtbank verschenen, ­bevestigt zijn advocaat Nicolas Cohen.