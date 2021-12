Nederland biedt 175 miljoen voor Rembrandt

Nederland wil De vaandeldrager kopen, een doek van Rembrandt uit 1636 dat nu in privéhanden is. De Franse regering ziet af van de aankoop.

150 miljoen euro: zoveel heeft de Nederlandse staat er voor over om De vaandeldrager te kunnen kopen, een zelfportret van de dertigjarige Rembrandt als vaandeldrager. Dat meldt NRC Handelsblad. Daar­bovenop wil de Vereniging Rembrandt 15 miljoen euro bijdragen en het Rijksmuseum Fonds 10 miljoen euro.

Het schilderij uit 1636 is in het bezit van de Franse bankiersfamilie De Rothschild. Het was in 2019 in het Rijksmuseum te zien op de expo Rembrandt-Velázquez.

In datzelfde jaar had het Rijksmuseum al aangegeven 165 miljoen euro te willen betalen voor De vaandeldrager. De familie De Rothschild wilde het schilderij verkopen, maar de Franse regering weigerde toen een exportvergunning te tekenen. Franse musea kregen vervolgens dertig maanden de tijd om zelf het geld bij elkaar te krijgen om De vaandeldrager te kopen.

Dat is niet gelukt. Dinsdag maakte Frankrijk bekend af te zien van de aankoop, wat de weg vrijmaakte voor een Nederlands bod.