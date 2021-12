Kans op sneeuw in de Ardennen

Het is donderdagochtend vaak zwaarbewolkt met soms buien. In de Ardennen is de neerslag winters en kan er een verse sneeuwlaag gevormd worden boven 300 meter.

In de loop van de dag stijgt de regen­ sneeuwgrens geleidelijk boven 550 meter. In de namiddag wordt het vaak droog met wel nog een paar lokale buitjes, in de Ardennen aanhoudend met winters karakter. Geleidelijk verschijnen er opklaringen over het westen en later ook in het centrum. Het KMI voorspelt daarbij maxima van 0 graden in de Hoge Venen tot 6 à 7 graden over het westen.

Vanavond wordt het eerst droog met opklaringen. ‘s Nachts neemt de bewolking toe, gevolgd door regen vanuit het westen. Op het einde van de nacht, gaat het sneeuwen in de Ardennen. De minima liggen tussen -­1 en 4 graden.

Vrijdag trekt een neerslagzone van west naar oost over ons land met regen in Laag­ en Midden­ België en sneeuw in de hoge Ardennen. Aan de achterzijde wordt het droog met enkele opklaringen vanuit Frankrijk bij maxima van 0 graden in de Hoge Venen tot 7 graden aan zee. De matige tot vrij krachtige zuidenwind ruimt snel naar het westen tot het noordwesten met pieken tot 60 kilometer per uur. Aan de kust waait er een krachtige wind met rukwinden tot 70 kilometer per uur.

Zaterdag blijft het meestal droog, met opklaringen en later meer wolken. het kwik stijgt daarbij tot 1 graad in de Hoge Ardennen en tot 7 graden aan zee. Zondag wordt zeer zacht met temperaturen van 4 tot 13 graden. In de voormiddag valt er dan regen uit de lucht.