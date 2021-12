Oud-stafchef Trump klaagt Pelosi en leden onderzoekscommissie bestorming Capitool aan

De voormalige stafchef van Donald Trump, Mark Meadows, heeft topdemocraat Nancy Pelosi en leden van een parlementaire onderzoekscommissie aangeklaagd.

Meadows zou de juridische stappen zetten nadat de commissie die onderzoek doet naar de bestorming van het Capitool woensdag zei strafrechtelijke vervolging van de voormalige stafchef te overwegen. Dat schrijft nieuwssite Politico op basis van rechtbankdocumenten.

De precieze aanklacht van Meadows is vooralsnog niet bekend. Hij had woensdag moeten verschijnen voor de commissie, maar liet via zijn advocaat weten niet op te komen dagen. Hij wilde enkel schriftelijk vragen beantwoorden. Dat zorgde voor woedende reacties bij de onderzoekscommissie die dreigde met strafrechtelijke vervolging van de voormalige stafchef. Meadows wordt gezien als een belangrijke getuige, maar zegt volgens Politico niets te kunnen vertellen vanwege ‘executive privilege’, waar ook voormalig president Trump zich voortdurend op beroept en wat de president in staat stelt bepaalde gegevens vertrouwelijk te houden.

Meadows had als stafchef een van de belangrijkste posities in het Witte Huis tijdens de rellen van 6 januari. Toen bestormden aanhangers van Trump het parlementsgebouw omdat ze wilden voorkomen dat parlementariërs de uitslag van de presidentsverkiezingen zouden goedkeuren. Die waren verloren door Trump, die zonder bewijs bleef volhouden dat sprake was van fraude.