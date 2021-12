Drie landen volgen VS in diplomatiek boycot tegen China op Winterspelen

Het Verenigd Koninkrijk, Australië en nu ook Canada zullen enkel atleten en geen regeringsafgevaardigden sturen naar de Olympische Winterspelen in Peking.

Door mensenrechtenschendingen ondernemen verschillende landen een diplomatiek boycot tegen China. Op de Olympische Winterspelen, die begin volgend jaar in Peking plaatsvinden, zullen van hen geen regeringsleden of afgevaardigden in de tribunes te vinden zijn. De Verenigde Staten beten maandag de spits af. Intussen vond het land al bijval bij bondgenoten Australië, het Verenigd Koninkrijk en sinds vandaag ook Canada. Atleten van die landen zullen echter wel nog deelnemen.

Als reden voor de boycot wijzen de landen naar mensenrechtenschendingen. Bijvoorbeeld de genocide op de Oeigoeren, een moslimminderheid in China. Sinds kort voedt de mysterieuze verdwijning van een tennisspeelster de westerse angsten.

China vindt de Amerikaanse zet ’stoerdoenerij’. Het bekijkt daarom tegenmaatregelen. Dat de Britten meedoen met de actie lachen de Chinezen weg. ‘Jullie regeringsleden waren helemaal niet uitgenodigd om de spelen bij te wonen’, klinkt het vanuit Peking. Ze vinden de Olympische Winterspelen geen gelegenheid om een politiek standpunt in te nemen en te manipuleren.

Of België het rijtje van boycotters vervoegt, is nog niet duidelijk.