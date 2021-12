Lukaku scoort weer voor Chelsea, basisplaats voor Koni De Winter in Champions League

Tien westrijden kon hij niet scoren, maar woensdag, in de Champions League-westrijd tegen Zenit lukte het dan toch voor Romelu Lukaku. Een zege leverde het echter niet op, want in de blessuretijd gaf de Londense club deze nog uit handen. In de andere wedstrijd in die groep maakte Koni De Winter zijn debuut als basisspeler voor Juventus.

Chelsea was al geplaatst voor de 1/8ste finales van de Champions League en leek zich op het veld van Zenit ook te verzekeren van groepswinst in poule H. Het gaf in de toegevoegde tijd echter nog een 2-3-voorsprong uit handen en moet vrede nemen met de tweede plaats, na Juventus. Maar Rode Duivel Romelu Lukaku had toch reden om blij te zijn, omdat hij eindelijk weer kon scoren. Van 14 september, van de heenmatch tegen de Russen, was het al geleden dat hij raak trof. Nadien volgde een uitzonderlijke periode van droogte en dan stond hij ook nog een maand langs de kant met een blessure.

Maar nu lukte het dus wel weer: op het uur glipte Timo Werner door de buitenspelval en legde hij af tot bij Lukaku, die simpel binnentikte. Werner was wel de grote man, want de Duitser scoorde zelf nog twee keer. Lukaku werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald en hoopt komend weekend te kunnen bevestigen tegen Leeds. Het was zijn 39ste doelpunt in Europees verband. Daarmee troeft hij Luc Nilis af, die destijds op 38 stuks afklokte, en is hij Belgisch recordhouder.

Basisplaats voor Koni De Winter

Koni De Winter. Foto: ISOPIX

In de andere wedstrijd in deze groep maakte de jonge Belg Koni De Winter zijn debuut als basisspeler bij Juventus. De 19-jarige belofteninternational hield zich makkelijk staande tegen een zwak Malmö in de Champions League en kreeg applaus bij zijn vervanging in de 70ste minuut. Juventus won met 1-0 en gaat als groepswinnaar naar de 1/8ste finales.