Proces aanslagen Zaventem en Maalbeek start op 10 oktober 2022

Tien mannen zullen op 10 oktober 2022 voor de rechter komen. Ze worden beschuldigd van moord en poging tot moord gepleegd in een terroristische context en/of deelneming aan de activiteiten van een terroristische groep.

De aanslagen van 22 maart op de luchthaven Brussels Airport en in het metrostation Maalbeek kostten het leven aan 32 mensen, en ongeveer 340 personen raakten gewond. Drie terroristen, Najim Laachraoui en Ibrahim en Khalid El Bakraoui, lieten die dag het leven, maar in de weken en maanden nadien werden in totaal dertien personen in verdenking gesteld. Drie verdachten werden uiteindelijk buiten vervolging gesteld.