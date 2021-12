Zaak-Julie Van Espen: jury samengesteld, beklaagde Steve Bakelmans aanwezig op openingszitting

In het Antwerpse Justitiepaleis is woensdag de jury geloot voor het proces van Steve Bakelmans (41), die vanaf maandag terechtstaat voor de moord op Julie Van Espen (23) in mei 2019. De moord op de studente maakte heel veel los, ook omdat Steve Bakelmans twee jaar eerder al vier jaar cel had gekregen voor een verkrachting, maar nog vrij was omdat de beroepsprocedure lang aansleepte.

In jeansbroek met daarop een wit hemd, een blauwe trui en een jasje dat aan de krappe kant was,verscheen Steve Bakelmans in de zaal waar de jury werd geloot. Zijn haar, dat hij de afgelopen 2,5 jaar heeft laten groeien, hing tot op zijn schouders. Geïnteresseerd volgde hij mee de samenstelling van de jury.

Acht vrouwen en vier mannen zullen de komende acht dagen het hele proces nauwgezet volgen en aan het eind van de rit oordelen over de schuld en (als hij schuldig wordt verklaard) de straf die Bakelmans zal krijgen.

Veel heeft Steve woensdag nog niet gezegd. Alleen zijn naam, leeftijd, woonplaats en beroep werd hem gevraagd. ‘De gevagenis’ en ‘kok’, antwoordde hij op die laatste twee vragen. Voorzitter Alexandra Van Kelst zei hem dat hij zijn mondmasker wel mocht afdoen, maar na even twijfelen hield hij het toch maar op.

• Lees ook: De moord die een schokgolf veroorzaakte: hoe Julie Van Espen uitgroeide tot een symbool

Steve Bakelmans hing die bewuste zaterdagavond 4 mei 2019 rond aan een werfzone aan de Burgemeester Gabriël Theunisbrug bij het Albertkanaal, niet ver van het Sportpaleis. Hij bivakkeerde al een tijdje op die plek. Studente Julie Van Espen (23) passeerde daar die avond rond 18.30 uur om vanuit Schilde naar vriendinnen in Antwerpen te fietsen.

Hij sleurde Julie van haar fiets om haar te verkrachten. Toen ze zich verzette, heeft Bakelmans haar geslagen en gewurgd. Haar lichaam verstopte hij eerst onder de brug en de fiets dumpte hij in het kanaal.

Gefilmd door bewakingscamera’s

Met haar fietsmandje, kleren en handtas ging hij vervolgens in de richting van het oefencomplex van basketbalclub Antwerp Giants. Daar hangen camera’s en die capteerden de beelden die later in de media werden verspreid om hem als ‘belangrijke getuige’ op te sporen. Het fietsmandje van Julie werd op die foto’s gewist.

Uit de reconstructie die Telefacts eerder al maakte, bleek dat Steve Bakelmans zijn eigen rugzak verstopte in een brugtoren naast de spoorweg aan de Belgiëlei. Hij keerde pas later terug naar de plaats van de feiten om haar lichaam te laten verdwijnen. Verzwaard met een zak zand gooide hij het lichaam in het Albertkanaal.

Ondertussen waren de familieleden en vrienden van Julie Van Espen doodongerust. Zij lichtten de Cel Vermiste Personen in. Een zoekactie op zondag leverde niks op. Het bericht dat ze vermist was werd 150.000 keer gedeeld op sociale media. Het laatste signaal van haar gsm werd opgevangen in de buurt van het Sportpaleis.

Een osporingsbericht voor Julie Van Espen. Foto: Sebastian Steveniers

In de buurt van het kanaal werd een deel van haar kleren teruggevonden, er werden bloedsporen aangetroffen en op verschillende plekken werden haar fietsmandje, gsm, een schoen en een reispas teruggevonden, wat al het ergste deed vermoeden. Ze zou met vriendinnen samen eten op het Zuid, maar ook lang na de afgesproken tijd was ze niet komen opdagen. Dat was niks voor haar.

Golf van verontwaardiging

Op zaterdagavond overnachtte Bakelmans nog in Antwerpen, op zondag nam hij de bus naar Mechelen en ging te voet verder naar Leuven. Op maandag nam hij de trein naar Genk en weer terug naar Leuven, waar hij dan gearresteerd werd. Tijdens zijn ondervraging bekende hij de moord. Diezelfde dag nog haalden duikers haar lichaam uit het water.

Steve Bakelmans was al twee keer veroordeeld voor een gewelddadige verkrachting. In 2004 werd hij onder meer veroordeeld voor de verkrachting van een vrouw van 58 die hem op de De Keyserlei had zien zitten met een bekertje en hem thuis had uitgenodigd voor een boterham. In 2016 meldde hij zich zelf bij de politie, een week nadat hij onder invloed van drank en drugs het huis van een ex was binnengedrongen om haar te verkrachten. Eind juni 2017 kreeg hij daar vier jaar cel voor. Zijn advocate had beroep aangetekend, onder meer door een gebrek aan magistraten duurde het lang voor die zaak voor het hof van beroep behandeld werd. Pas in juni 2019, na de moord op Julie Van Espen, werd hij daarvoor veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en tien jaar terbeschikkingstelling.

Dat alles maakte de golf van verontwaardiging die na de moord door Vlaanderen rolde alleen maar groter. De zaak-Julie Van Espen werd een symbool van seksueel geweld tegen vrouwen. Een week na haar dood stapten er 15.000 mensen mee in een mars tegen seksueel geweld. Er werden wakes georganiseerd en PUNT. vzw lanceerde de campagne #BloomForJulie om haar en andere slachtoffers van seksueel geweld te herdenken. Haar familie en vrienden richtten een Instagrampagina op om de positieve herinneringen aan Julie levend te houden.