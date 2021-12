Van Avermaet pleit onschuldig in de VS

De vroegere postbaas Jean-Paul Van Avermaet heeft onschuldig gepleit in het Amerikaans onderzoek naar verboden marktafspraken in de beveiligingssector toen hij aan de slag was bij de groep G4S.

De vroegere postbaas Jean-Paul Van Avermaet heeft woensdagnamiddag onschuldig gepleit in het Amerikaans onderzoek naar verboden marktafspraken in de beveiligingssector toen hij landenmanager was bij de groep G4S.

Dat Van Avermaet in deze fase onschuldig pleit, is volgens waarnemers niet onlogisch. Hij heeft nog geen inzage gehad in het dossier en weet dus niet welke verklaringen er precies tegen hem afgelegd zijn.

Een aantal van zijn vroegere medewerkers heeft wel al schuld bekend én belastende verklaringen afgelegd. Van Avermaet lijkt daar eerst kennis te willen van nemen.

Vanuit financieel standpunt kan hij zich ook permitteren om werk te maken van zijn verdediging. Zijn vroegere werkgever G4S had een verzekeringspolis voorzien waardoor Van Avermaet de kosten van zijn verdediging niet zelf moet betalen.

Van Avermaet kan terugvallen op verschillende advocaten. In België is dat Stefaan Raes die nog 8 jaar voor de Belgische Mededingingsautoriteit heeft gewerkt. In de VS gaat het om het kantoor Morrisson & Foerster en onder meer Lisa Phelan. Ze verdedigt in regel enkel zware witteboordcriminelen. Phelan werkte voorheen voor het Amerikaanse Department of Justice die het onderzoek voert. Van Avermaet wordt gezien als een hoofdverdachte. Hij kan later nog schuldig pleiten.