Belgische metalband ‘Omicron’ wijzigt naam niet

Deathmetalband Omicron wint aan populariteit omdat hun naam samenvalt met die van de nieuwste coronavariant. ‘We hopen dat mensen niet denken dat we deze ziekte gebruiken om onze band te promoten'

De naam van je muziekgroep die overeenkomt met die van een variant van het coronavirus? Het overkwam de Belgische deathmetalband Omicron. ‘We hebben er even over nagedacht van naam te veranderen, maar we gaan het toch niet doen’, klinkt het in een interview met Vice.

Sinds in Zuid-Afrika de omikronvariant van het virus, in het Engels omicron, werd ontdekt, is er plots veel aandacht voor de Belgische metalband. 'We hopen dat mensen door naar onze muziek te luisteren de negatieve associatie van omikron vergeten', vertelt oprichter en gitarist Philippe Delhaute.

'De aandacht is heel tof, maar we hopen dat mensen niet denken dat we deze ziekte gebruiken om onze band te promoten', klinkt het verder bij Delhaute, die aangeeft dat de groepsnaam al vijf jaar bestaat.

Naar eigen zeggen voelt de band nu wel een grotere verantwoordelijkheid vanwege de ongelukkige naamclash. 'We kennen allemaal mensen die het hebben meegemaakt en hebben vrienden of familie die iemand hebben verloren', klinkt het. 'We hopen dat er iets goeds voortkomt uit onze muziek.'